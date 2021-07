Amichevoli estive: gli azzurri si preparano al doppio impegno internazionale contro Bayern e Cracovia

Terminato il ritiro nella Val di Sole, gli azzurri si godono qualche altro giorno di relax, prima di cimentarsi nel doppio impegno internazionale, attraverso le due amichevoli estive contro il Bayern Monaco, in calendario sabato prossimo alle ore 16,30, all’Allianz Arena, di Monaco di Baviera e contro il Wisla Cracovia che si giocherà il 4 agosto alle 18, giorno prima della partenza per la seconda fase del ritiro precampionato in Abruzzo, tra Rivisondoli e Castel di Sangro, prevista per il 5 di agosto. Anche l’amichevole con la compagine polacca si disputerà in casa degli avversari. I tifosi azzurri potranno seguire entrambe le partite dei loro beniamini, sulla piattaforma Sky, in pay per wiew, al costo per ogni match, di 10 €. Per gli uomini di Luciano Spalletti sarà un probante banco di prova contro due formazioni europee importanti che ci potranno far comprendere lo stato di salute e mentale dei calciatori in questo primo scorcio della nuova stagione 2021/22, nella quale il Napoli dovrà tentare il ritorno nella massima competizione continentale, da cui manca da due anni. Il mister toscano è abituato a centrare un tale obiettivo, come si evince dal suo curriculum che conta ben 11 conquiste con formazioni diverse, del piazzamento europeo per eccellenza.