Mercato Napoli: diktat di De Laurentiis a Giuntoli: se non si vende non si acquista

Come sta accadendo un pò per moltissime società, questa sessione di calciomercato estivo non decolla; per il momento data la crisi economica, nessun’operazione di rilievo è stata portata a termine. Ovviamente anche il club partenopeo è completamente fermo, bloccato dalle possibili cessioni dei suoi pezzi migliori per portare danaro fresco nelle casse sociali che sono praticamente vuote. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è stato molto esplicito con il suo direttore sportivo, al quale ha intimato un vero e proprio diktat: se non si vende non si acquista. In parole povere si aspettano i soldi delle cessioni per poi poi eventualmente investire nel mercato in entrata. Da come stanno andando le cose questo mercato è diventato una sorta di crisi nervosa visto che moltissimi club vogliono vendere ma non c’è nessuno che voglia comprare. Giuntoli ha recepito il volere del patron azzurro e si sta comportando di conseguenza, nel tentativo di operare un paio di cessioni, anche quelle minori come per esempio Tutino, Ciciretti, Palmiero, Malcuit, Ounas per introitare un tesoretto che sarebbe molto utile, seppur in piccola parte, a fronteggiare gli acquisti necessari per completare la rosa.

Fonte: “Tuttosport”