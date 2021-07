Napoli, Insigne resta anche senza rinnovo: dopo le vacanze lo comunicherà a De Laurentiis

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport prende corpo in casa Napoli la possibilità che Lorenzo Insigne inizi la stagione in scadenza di contratto e dunque senza il rinnovo di cui tutti parlano ormai da settimane. Il capitano azzurro non ha nessuna intenzione di andarsene e lo ribadirà nell’incontro con De Laurentiis che avverrà appena tornerà dalle vacanze a inizio agosto. Rimandare la trattativa potrebbe permettere al Napoli di migliorare il fatturato in una stagione che tutti si augurano possa essere anche una ripartenza per quanto concerne gli stadi e gli introiti dei club. A quel punto la richiesta da 5 milioni di euro a stagione potrebbe anche tornare d’attualità.

TuttoMercatoWeb.com