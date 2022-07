Napoli, Olivera si allena a parte: le sue condizioni

Il Napoli ha cominciato la preparazione in vista della prossima stagione. La squadra di Spalletti dopo il terzo posto della passata stagione è pronto a puntare ancora più in alto e per farlo la dirigenza azzurra è pronta a rinforzare la rosa. Mentre è ancora incerto il futuro di Koulibaly, il Napoli si è già assicurato un terzino sinistro, ruolo in cui la squadra nelle ultime stagioni ha avuto un po’ di difficoltà. Il nuovo acquisto del Napoli Olivera, però, non è ancora riuscito a scendere in campo a causa di un problema fisico, saltando il primo allenamento..

