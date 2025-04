Stadio Dall’Ara – Lunedì sera ci sarà l’invasione azzurra a Bologna, attesi almeno 5mila tifosi partenopei nell’impianto emiliano

Lunedì sera, sugli spalti dello Stadio Dall’Ara di Bologna saranno, almeno in cinquemila i tifosi partenopei, a sostenere il Napoli, in piena lotta scudetto, tra un mare di folla rossoblù. Oramai è risaputo che la grande passione azzurra non ha limiti, nè confini. Dopo il pienone di domenica scorsa al Maradona, i supporters della squadra di Antonio Conte si preparano ad invadere il capoluogo dell’Emilia, per non far mancare il loro incitamento ai propri beniamini. Come detto, si parla di cinquemila presenze ma è assolutamente impossibile quantificare con precisione, il numero esatto, visto che i napoletani sono sparsi dappertutto, sia in Italia che all’estero e non badano a spese per andare a seguire, dovunque, la squadra del cuore. Vedremo vessilli e bandiere azzurre in tutti i settori del Dall’Ara, questo è poco ma sicuro. Il sogno del quarto tricolore della storia, regna sovrano nella mente di tutti i napoletani. In tribuna, ci sarà anche l’allenatore salentino, il quale non potrà sedere in panchina perchè squalificato. In sua vece, il secondo Cristian Stellini. Tuttavia, i padroni di casa non staranno, certamente, a guardare; a Bologna, in questi giorni, si respira un’aria diversa, c’è entusiasmo in città e si ambisce ad una nuova partecipazione alla Champions, per riscattare l’eliminazione di quest’annata .Dunque assisteremo ad una partita vera, in cui il pari servirebbe a poco.