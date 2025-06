Francesco Lucca, Mazzali, Uccella, Rossin, Fabbroni e Radio Napoli Centrale

Francesco Iucca, giornalista di calciomercato.it, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Mi aspettavo di più dalla conferenza stampa di Gattuso”. Conferenza stampa di Gattuso? Mi aspettavo qualcosa in più dal punto di vista tattico. Lui ha fatto giocare sempre le sue squadre con il 4-3-3, al massimo 4-2-3-1. Ho paura che si vada a concentrarsi troppo sull’attaccamento alla maglia, ma i grossi problemi li ho visti sia a livello tecnico che tattico. Gattuso ha detto che ora la priorità è mettere i giocatori nel loro posto, ma anche Spalletti l’ha fatto con il 3-5-2. Ho paura che si vada troppo dal punto di vista filosofico che pratico. L’Italia non può partire da Acerbi”.

Mirko Mazzali, giornalista di diretta.it’, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale: “Ottimo mercato del Napoli. Milan possibile favorito” – “De Bruyne, ovviamente, è un grande acquisto. Ma il Napoli è pronto a fare un calciomercato davvero ricchissimo. Il calciomercato di spessore del Napoli è un bene per l’intera Serie A. Il Galatasaray potrebbe essere il club giusto per Victor Osimhen. Il Napoli potrebbe fare un assalto per Milinkovic-Savic, visto che il Torino lo dovrebbe lasciar andar via. Con l’arrivo di quest’ultimo si potrebbe mettere pressione allo stesso Meret. Mondiale per club? Non lo guarderei più di altro, perché la differenza tra le squadre europee e quelle del resto del mondo è davvero notevole. Il Napoli sarà il favorito, anche se avrà il doppio impegno. Occhio al Milan di Allegri senza coppe. I rossoneri potrebbero essere favoriti, ma dipende dagli acquisti. Allegri, poi, ha dimostrato di saper vincere, soprattutto in Italia. Modric? Intriga sempre, anche se dovesse scendere per soli 20 minuti”.

Davide Uccella, giornalista di Canale 21, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Magro ottimo coach. Primo arrivo sarà Stefano Gentile” – “ Sono stati giorni molto intensi in casa del Napoli Basket. Rizzetta è il nuovo presidente, ma è ancora in gioco il ricordo di Grassi. Nel frattempo, Alessandro Magro è diventato il nuovo coach. Lui è tra i cinque migliori coach in Italia, ha fatto davvero un ottimo lavoro a Brescia, riportandolo nelle coppe europee. Fa giocare alle sue squadre un basket fisico che a Napoli potrebbe piacere. Ha firmato un contratto triennale e questo è sicuramente un aspetto importante. Poi il capitano Giovanni Nicolao lascia Napoli dopo due stagioni per andare a Venezia. Nella conferenza stampa di presentazione di Rizzetta potrebbe esserci anche il mister Magro. Il nuovo investo potrebbe essere Stefano Gentile, anche lui potrebbe esserci martedì prossimo. Lui è un giocatore collante ma, vista la rivalità con la JuveCaserta, a livello mediatico non è il massimo. Ci aspettiamo annunci anche sui vari organigramma e sul possibile ruolo di Shaquille O’Neal. Ci aspettiamo anche un annuncio sul ruolo del Napoli Basket sulla costruzione del nuovo palazzetto, il cui progetto di ItalStage sembra procedere”.

Elena Rossin, giornalista di Torino Granata, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Non è certo il passaggio di Milikovic-Savic al Napoli a causa della Nazionale. Ngonge al Torino è un’opzione concreta” – “Milinkovic-Savic al Napoli? Prima di tutto, di fatto, bisognerà vedere cosa farà il Napoli con Meret. Anche perché bisognerà vedere se Milinkovic-Savic vorrà fare il secondo, visto che ha già perso la Nazionale. C’è comunque una clausola rescissoria da pagare di 19 milioni per l’Italia. Lo stesso De Laurentiis sarebbe disposto a pagare questi soldi in una tranch. Se si farà, di fatto, non sarà un’operazione che si chiuderà a breve. L’interesse del Napoli, ovviamente, fa riflettere, ma lui a Torino non si trova male. Ngonge? Può essere un’opzione concreta, dovrebbe prendere il posto di Elmas che non è stato riscatto dal Lispsia. Bisognerà vedere se Ngonge sarà utilizzato o meno in un possibile scambio. Elmas ha fatto davvero bene al Torino, ma il riscatto era troppo elevato: 17 milioni”.

Il giornalista Mario Fabbroni ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Chiesa non è un giocatore che può interessare al Napoli. Lucca vicino” – “Gattuso ha tanta volontà, poi si sa che ci vogliono i fatti. Sa benissimo che la qualificazione al Mondiale è lo spartiacque per la sua permanenza. Vediamo perché la crisi della Nazionale è molto seria. Buffon è il tutor di Gattuso. De Rossi era il più gradito a Gravina, mentre Cannavaro non è mai entrato in questa partita. Mancini, invece, era un nome forte, ma Buffon ha impedito il suo arrivo. Chiesa? Non mi stuzzica in ottica Napoli, perché viene da un anno di fallimento nel Liverpool. Ha giocato pochissimo, mentre doveva andare in una squadra che l’avrebbe fatto giocare. A queste condizioni, quindi, non è un giocatore che può interessare al Napoli. Osimhen? Questa situazione resta difficile, perché è sempre complicato capire le sue volontà. Il Galatasaray è il team migliore per sapere le condizioni per prendere Osimhen: mettere i soldi della clausola. Se lui vuole andare in Premier, di fatto, deve abbassare le sue richieste. Nunez o Lucca? Lucca mi sembra molto vicino, operazione abbastanza definitiva. Nunez è un bel giocatore, ma l’idea di spendere un bel po’ di soldi da dare al Liverpool e al giocatore non sembra essere prioritaria nel Napoli. Non credo che il club partenopeo riesca a fare entrambe le operazioni. Lucca, invece, è un’operazione abbastanza possibile, sia per il momento della carriera del giocatore che dei costi”.