LORENZO LUCCA – L’ex attaccante azzurro sulla gogna, pure, in Premier, il Nottinghan nutre forti perplessità su di lui

Armando Fico 27 Febbraio 2026 0 47 sec read

L’ex attaccante dell’Udinese, Lorenzo Lucca, acquistato dal Napoli l’estate scorsa, per 36 milioni di euro e girato in prestito a gennaio, al Nottinmghan Forrest, sta facendo malissimo anche in Premier League, al punto che il club britannico nutre tantissimi dubbi sulle sue qualità. Dopo la buona esperienza in Friuli, nessuno si sarebbe mai aspettata tale controtendenza. Un autentico flop di mercato incredibile. Dopo la rete  segnata al debutto contro contro il Leeds, il centravanti ha infilato una serie di prestazioni assai  deludenti, le quali hanno fatto infuriare la tifoseria del Nottingham. Nel match di Europa League di ieri, poi  Lucca, per la mediocrità della sua gara, è stato sostituito all’inizio del secondo tempo. I tifosi inglesi, ora, sui social lo stanno massacrando, scrivendo che l’ex azzurro va messo immediatamente su un aereo, per destinarlo ad altri lidi, perchè troppo scarso. Quali le cause di questa involuzione del giocatore che sembrava potesse avere un futuro roseo, non ci è dato sapere.

Armando Fico

