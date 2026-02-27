Antonio Conte – L’allenatore azzurro attende, con ansia, il rientro dei centrocampisti per tornare al 4/1/4/1 di inizio stagione

Se la difesa del Napoli ha già incassato gli stessi gol subiti l’anno scorso in tutto il campionato , 27 per la precisione, risultando l’ottava retroguardia del torneo, è colpa delle assenze in mezzo al campo, dove si sono fatte sentire moltissimo le indisponibilità di De Bruyne e Anguissa ed ora anche quella di Mc Tominay. Pesano, come un macigno, gli infortuni, ma Conte deve trovare delle soluzioni che possano garantire maggiore solidità in questo finale. Il Napoli non può prescindere dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League che porterebbe danaro fresco nelle casse della società di De Laurentiis. Fortunatamente, sono alle porte i recuperi dei centrocampisti, già, Anguissa dovrebbe essere convocato per domani,, Gilmour è tornato da qualche settimana mentre , McTominay e De Bruyne sembrano vicini al rientro. Lo scozzese potrebbe ritornare in campo con il Torino al Maradona ed il belga sarà a disposizione, forse, per la metà del mese prossimo, per cui dovrebbe essere tra i convocati, nella partita con il Lecce o al massimo in quella di Cagliari del22 marzo. Il mister, con il recupero di questi calciatori, appare intenzionato a passare di nuovo, al 4-1-4-1 adottato ad inizio della stagione, un modulo che dovrebbe garantire più compattezza e solidità nella fase difensiva. Infatti con un centrocampo molto più robusto, i difensori azzurri sarebbero avvantaggiati, in quanto le offensive degli avversari verrebbero tamponate, dagli uomini di centrocampo.