ANTEPRIMA PARTITA VERONA vs NAPOLI – Azzurri all’assalto del Bentegodi per la prima vittoria del ciclo favorevole

Vigilia di campionato per gli azzurri che, domani, nell’anticipo del tardo pomeriggio, per la 27esima giornata di serie A, saranno al Bentegodi per incontrare il Verona, con un piede in B, Lobotka e compagni andranno alla ricerca della prima vittoria del ciclo abbordabile che vedrà il team di Conte impegnato, nelle prossime gare, contro Torino e Lecce, al Maradona e con il Cagliari in trasferta. Quattro partite, sulla carta, facili che potrebbero rappresentare, con quattro successi, un allungo non da poco nei confronti delle rivali, nella lotta per i primi quattro posti. La squadra dell’allenatore leccese è ancora arrabbiata per i torti subiti a Bergamo, perciò, contro gli scaligeri metteranno l’anima in campo, per portare a casa l’intera posta. C’è da difendere, a denti stretti, l’attuale posizione in classifica dalla concorrenza, magari approfittando anche di un risultato favorevole dall’Olimpico di Roma, dove i giallorossi di Gasperini ospiteranno la Juventus, reduce dall’eliminazione in Champions per mano del Galatasaray. Il Napoli, però, è tuttora in emergenza, viste le indisponibilità di De Bruyne, Neres, Di Lorenzo, Mc Tominay, Rrahmani. Per fortuna, pare che dovrebbe essere convocato Frank Zambo Anguissa che manca da novembre. Il camerunense, nel caso, siederà in panchina. I partenopei mancano all’appuntamento col successo dal match di Genova,. mentre i gialloblù di casa, non vincono da ben dieci giornate, in cui hanno fatto registrare 2 pari e 8 sconfitte, continuando, pertanto, a condividere l’ultimo posto, con il Pisa. Riguardo alla formazione azzurra, Allisson Santos, che ha ben figurato con l’Atalanta ha grosse chances di essere confermato dal primo minuto. Per il resto, tutto invariato, rispetto alla partita di domenica scorsa, con la sola eccezione di Spinazzola in luogo di Olivera, sulla fascia mancina. Dall’altro lato, il tecnico Sammarco dovrà fare i conti, pure lui, con diverse assenze, difatti non avrà neppure Orban. L’attaccante deve scontare l’ultimo turno di squalifica: al suo posto uno tra Sarr e Mosquera. Squalificato anche Al-Musrati, mentre Serdar si è rotto il crociato, per cui ha terminato la stagione. Alla luce di tali indicazioni, le probabili formazioni del Bentegodi dovrebbero risultare le seguenti:

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa-Akpro, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

Passiamo, quindi, alle statistiche della sfida di domani: Il Napoli ha disputato, in passato, contro il Verona, 93 gare, tra serie A,B, Coppa Italia e Divisione Nazionale. Il bilancio vede i partenopei in vantaggio con 47 vittorie, contro 19, mentre sono 27 i pareggi, inoltre gli azzurri vantano all’attivo 147 gol, viceversa, i gialloblù contano 78 reti. All’andata, la gara di a Fuorigrotta, finì 2 a 2, con la la rimonta del Napoli che era in svantaggio per 0 -2. Da allora, la compagine veneta non ha avuto più bene, perdendo a destra e a manca. Il direttore di gara sarà Colombo di Como che ha arbitrato, ultimamente, il natch fra azzurri e giallorossi, al Maradona.