Riforma arbitri dopo le proteste, Gravina spinge per una classe d’elite indipendente

Italia, la seconda è la più difficile. "Serve solo pazienza" Fabio Caressa e Beppe Bergomi dialogano e si scambiano le ultime impressioni a poche ore dal match decisivo. “Le squadre del Centro e Sud America sono più brillanti per adesso e quindi più pericolose, ma abbiamo le armi per batterle” Parole chiave: Beppe Bergomi, Brasile 2014, Casa Azzurri, Costa Rica, Fabio Caressa, Italia, Mondiali Di Calcio 2014, Nazionale,