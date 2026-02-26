LE ALTRE DI B

ALLISSON SANTOS – Il ciclone brasiliano ha convinto il Napoli, imponendosi in allenamento e nelle partite in cui ha giocato

Armando Fico 26 Febbraio 2026 0 1 min read

Allisson Santos, ultimo arrivato alla corte di Antonio Conte, dal mercato invernale, si è rivelato un ciclone che ha subito convinto  il Napoli, mettendosi in mostra, sia negli allenamenti che nelle partite in cui ha giocato, trovando anche il primo gol in azzurro. Il calciatore di soli 23 anni, ex Sporting Lisbona, si è caricato sulle spalle il Napoli, il suo riscatto costerà 16,5 milioni di euro, una cifra irrisoria, se riuscirà a confermarsi nel prosieguo del campionato. A fine stagione, quindi, il club di De Laurtentiis non perderà l’occasione di acquistarlo a titolo definitivo. Il suo ingaggio è stato una buona intuizione dell’allenatore salentino  e del Direttore sportivo, i quali  hanno avuto dubbi,  la società era alla ricerca di  un giocatore con quelle caratteristiche, ovvero scattante,  esuberante, veloce e pieno di personalità. In poco tempo ha fatto innamorare la tifoseria napoletana e convinto Conte a schierarlo dal primo minuto.  Il potenziale dimostrato dal brasiliano è enorme ed il  colpo di mercato è stato  importante. Allisson Santos ha ridato alla squadra quell’imprevedibilità offensiva che aveva perso con l’assenza del connazionale Neres; al Maradona è diventato un nuovo idolo. Naturalmente l’attaccante possiede ancora molti margini di miglioramento, a patto però che giochi senza montarsi la testa e senza voler obbligatoriamente strafare per dimostrare il suo valore. Domenica scorsa, tuttavia, a Bergamo , ha peccato di un pizzico di  egoismo in alcune occasioni, ma poi,  è stato quasi perfetto, in entrambe le situazioni  di gioco.

