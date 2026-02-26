NEWS

Conte alla squadra – ” Basta parlare di arbitri, ora massima concentrazione per approfittare del calendario favorevole delle prossime partite”

Armando Fico 26 Febbraio 2026 0 50 sec read

Il tecnico del Napoli, ieri, a Castel Volturno, dopo l’allenamento col Giugliano, terminato sul 4 a 0 a favore degli  gli azzurri, negli spogliatoi, ha tenuto un discorso a tutta la squadra, invitandola a non parlare più degli arbitraggi che hanno tenuto banco finora, per concentrarsi al massimo, in vista del rush finale del campionato, in particolare nelle prossime quattro gare, dove il calendario mette il Napoli di fonte a formazioni nettamente più deboli. Infatti, qualora il Napoli facesse 12 punti, compierebbe un balzo enorme verso il traguardo zona Champions, mettendo dietro diverse concorrenti. Quindi, nessun alibi, nessuna distrazione e testa e gambe verso l’obiettivo da raggiungere. Il messaggio di Antonio Conte ai suoi giocatori è molto chiaro, niente più recriminazioni e guardare solo avanti. Il momento della stagione è delicatissimo e la lotta, per i primi quattro posti, si sta allargando sempre di più, per cui,  i partenopei non possono più sbagliare, né avere dei cali nei finali di gara. Sabato, a Verona, non dovrà esserci altro risultato che la vittoria.

