Nel mirino di Giuntoli spunta il nome di Orsolini

Con il calcio giocato ancora ai box, in questi giorni tiene banco il mercato. Anche il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è al lavoro per rafforzare la squadra e sostituire i probabili partenti. Il club di De Laurentiis è alla ricerca di un’alternativa a Politano per il dopo Callejon. Primi contatti con l’agente del calciatore oggi in forza al Bologna che ha già fissato il prezzo del suo cartellino. L’ingaggio di Riccardo Orsolini rappresenterebbe la soluzione migliore per rimpiazzare sulla corsia destra lo spagnolo che al 90% lascerà il Napoli a parametro zero. Prima della pandemia coronavirus Orsolini era quotato sul mercato non meno di 20 milioni di euro. Oggi la valutazione non è cambiata e a Giuntoli, l’investimento sul talentuoso esterno rossoblù non dispiacerebbe affatto. Tuttavia il procuratore di Orsolini ha fatto intendere che il suo assistito pretende garanzie di giocare molto e di non di sedere in panchina ed aspettare il suo turno visto che gli serve continuità per non uscire dal giro della nazionale in ottica europei del 2021. Inoltre nell’attuale contratto del calciatore ci sarebbe una clausola di riacquisto a vantaggio della Juventus, in questo momento, però, assai difficile per via dell’emergenza economica provocata dal Covid 19.

Questo articolo è stato letto 42 volte