Polonia, Boniek: “Zielinski può crescere ancora, lo vedo come Pirlo! Spero Milik possa cambiare squadra”

Il presidente della Federcalcio della Polonia Zbignew Boniek è intervenuto in diretta a 'Calcio Napoli 24 Live' per parlare delle ultime notizie sul Napoli.

“Zielinski è arrivato al massimo della sua maturità? Penso che possa migliorare ancora parecchio, ha margini. Secondo me è un giocatore che renderà sempre di più se sarà lui ad iniziare l’azione e non ad aspettarla dietro la punta. Se parte da lontano e va in progressione è devastante, ha cervello e talento.

Piotr da trequartista? Io lo vedo più come Pirlo, con un po’ più di voglia e concretezza nell’andare avanti: se gioca dietro la punta il suo gioco dipende molto dalla manovra dei compagni e dai movimenti degli avversari, se andasse in progressione non lo terrebbero.

Quanto spero che Milik possa cambiare squadra già a gennaio in vista dell’Europeo? Mi dispiace che non giochi, ma non gioca anche per scelta sua: gli accordi sono di difficile interpretazione, non gioca perchè con il suo manager non ha trovato accordi per il rinnovo del contratto. Come calciatore non avrei mai portato un problema di contratto fino al punto da non giocare, speriamo che a gennaio trovi squadra. È difficile gestire le squadre quando comandano gli agenti, loro ed i calciatori hanno il coltello dalla parte del manico.

Problemi con le nazionali? Se iniziano a sorgere problematiche relative all’impiego dei calciatori pagati dai club, allora c’è un problema di globalità: alla fine anche i giocatori vengono valorizzati dalle nazionali.

Serie A? Sono un po’ stordito dall’andamento del campionato, mi aspettavo che la Juventus avesse ragione su tutti ma adesso il divario c’è ed il livello si è equilibrato. Non mi aspettavo un Milan stellare, comincia ad essere un campionato interessante con bagarre per ogni piazzamento: ci divertiremo.

Europeo? Speriamo di non perdere la prima partita e di non uscire ai gironi, è un gruppo interessante: magari potremmo vendicare l’Italia contro Spagna e Svezia che l’hanno tenuta fuori dal Mondiale del 2018. Se giochiamo con umiltà e concentrazione, potremmo fare una sorpresa. Aspettiamo però le condizioni di tutti i calciatori al termine della stagione.

In Polonia un caso come Juventus-Napoli? No, abbiamo un protocollo diverso ma cerchiamo in tutti i modi di giocare perchè non esiste una vittoria a tavolino se c’è possibilità di recuperare una partita. Danneggiare una squadra perchè non può giocare a causa dei contagiati, non sarebbe giusto. Non parlo di Juventus-Napoli però, perchè a seconda delle parti cambia l’opinione che si ha del match (ride, ndr). Se si gioca Juve-Napoli, è un bene per il calcio”.

Fonte: CalcioNapoli24