Bianchi: “Gattuso potrebbe scrivere una nuova pagina di storia nel Napoli”

L’allenatore del Napoli del primo scudetto azzurro della società partenopea Ottavio Bianchi, soprannominato il “sergente di ferro”, è stato intervistato ai microfoni di Radio Marte ed ha parlato del suo libro, in cui si racconta, scritto assieme alla figlia giornalista Camilla, di Maradona e del futuro di Rino Gattuso. Queste le sue dichiarazioni:

“Finalmente, dopo due mesi di reclusione in casa sono riuscito a fare una bella una passeggiata. Domani uscirà il mio libro, la prefazione è a cura del compianto giornalista Gianni Mura, un grandissimo amico, una persona perbene, nonché punto di riferimento per i suoi colleghi. E’ stato lui a trovare il titolo da dare a questo libro: “Sopra il vulcano”. Vedere Maradona in campo era una gioia immensa. Aveva tanta pressione e nel mio piccolo ho provato a metterlo in guardia. Al di fuori del campo voleva vivere in maniera più intensa e forse spregiudicata e così ha fatto. Sulla ripresa del campionato non saprei cosa dire. Qui a Bergamo non ci pensiamo proprio, la salute viene prima di tutto. Penso che Gattuso possa scrivere una pagina di storia interessante al Napoli, perché è un lavorare capace e molto serio”.

Questo articolo è stato letto 50 volte