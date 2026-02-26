NewsMix24

CHAMPIONS LEAGUE – L’Atalanta, unica superstite nella massima competizione europea, salva la faccia all’Italia, ribaltando il 2 -0 di Dortmund

Armando Fico 26 Febbraio 2026 0 48 sec read

Ieri sera si sono conclusi i playoff spareggi per accedere agli ottavi di finale di Champions League, dove, per il nostro paese è rimasta in lizza soltanto l’Atalanta di mister Palladino che ha compiuto l’impresa di ribaltare il 2 a 0 della partita di andata a Dortmund, vincendo per 4 a 1. Niente da fare, invece, per la Juve che aveva avuto il grande merito, seppur in dieci uomini, nei tempi regolamentari,  di rifilare tre gol ai turchi del Galatasaray, pareggiando, così, il computo delle reti, tuttavia, nei tempi supplementari, gli ospiti, realizzando due reti che hanno portato il punteggio sul 3 a 2, si sono qualificati al turno successivo, estromettendo i bianconeri di Spalletti dalla prestigiosa manifestazione. Le altre formazioni che andranno a disputare gli ottavi, assieme alle già qualificate Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting Lisbona e Manchester City, sono:

  • Atletico Madrid
  • Bayer Leverkusen
  • Bodo/Glimt
  • Newcastle
  • Real Madrid
  • PSG
  • Juve eliminata
  • Domani ci sarà, alle 12, in Svizzera,  il sorteggio per decidere gli accoppiamenti.
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Calcio: il Chelsea ha scelto Conte, pressing sul ct

Antonio Conte resta la prima scelta del Chelsea. Guus Hiddink chiudera’ a giugno il suo ruolo di ‘traghettatore’ che sta svolgendo dopo l’esonero di Mourinho […]

29 Gennaio 2016 0 1 min read

Serie B, Livorno-Venezia 1-0: decide Raicevic in extremis

24 Febbraio 2019 0 12 sec read

Serie A, grande bagarre in vetta: per i bookie spunta l’ipotesi spareggio. Titolo Campione d’Inverno, derby Milan-Inter in quota

ROMA – Quattro squadre divise da un solo punto in classifica. La lotta al vertice della Serie A è più avvincente che mai, con Milan, […]

3 Dicembre 2025 0 59 sec read

Napoli-Shakhtar LIVE alle 20.45

STATISTICHE & CURIOSITA’ Nel match di andata lo Shakhtar Donetsk si è imposto in Ucraina col punteggio di 2-1. È stata l’uninica sfida tra le […]

21 Novembre 2017 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui