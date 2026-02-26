CHAMPIONS LEAGUE – L’Atalanta, unica superstite nella massima competizione europea, salva la faccia all’Italia, ribaltando il 2 -0 di Dortmund

Ieri sera si sono conclusi i playoff spareggi per accedere agli ottavi di finale di Champions League, dove, per il nostro paese è rimasta in lizza soltanto l’Atalanta di mister Palladino che ha compiuto l’impresa di ribaltare il 2 a 0 della partita di andata a Dortmund, vincendo per 4 a 1. Niente da fare, invece, per la Juve che aveva avuto il grande merito, seppur in dieci uomini, nei tempi regolamentari, di rifilare tre gol ai turchi del Galatasaray, pareggiando, così, il computo delle reti, tuttavia, nei tempi supplementari, gli ospiti, realizzando due reti che hanno portato il punteggio sul 3 a 2, si sono qualificati al turno successivo, estromettendo i bianconeri di Spalletti dalla prestigiosa manifestazione. Le altre formazioni che andranno a disputare gli ottavi, assieme alle già qualificate Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting Lisbona e Manchester City, sono:

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Bodo/Glimt

Newcastle

Real Madrid

PSG

Domani ci sarà, alle 12, in Svizzera, il sorteggio per decidere gli accoppiamenti.