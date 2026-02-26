Politano: “Siamo forti, la Champions è alla nostra portata. I tifosi? Una perdita non averli in trasferta”

Tra ambizione europea, equilibrio tattico e qualche rimpianto per gli infortuni, Matteo Politano si racconta in un’intervista a tutto campo. L’esterno azzurro analizza il momento del Napoli, elogia i compagni e lancia un messaggio chiaro: la corsa alla Champions è ancora apertissima, e questo gruppo ha le carte in regola per giocarsela fino in fondo.

“Alisson? Giovane e di qualità”

Uno dei temi più caldi riguarda l’inserimento di Alisson Santos nel reparto offensivo. Politano non ha dubbi:

“È un giocatore giovane e di grandissima qualità. Si è ambientato benissimo con noi e cerchiamo di metterlo a suo agio, valorizzando le sue caratteristiche. Siamo contenti di averlo con noi”.

Parole che confermano la fiducia dello spogliatoio nei confronti del talento brasiliano, considerato un’arma in più nello scacchiere offensivo.

Il “jolly” di Conte: quarto di centrocampo

Nel sistema di Antonio Conte, Politano si è trasformato in un vero e proprio jolly tattico.

“Giocare come quarto di centrocampo cambia poco rispetto al solito. Anche l’anno scorso facevo questo lavoro a tutta fascia. Magari devo difendere un po’ di più, ma mi piace giocare su quella fascia con questo modulo”.

Un ruolo di sacrificio e sostanza, che esalta la sua duttilità e lo rende fondamentale negli equilibri della squadra.

Gli infortuni e il rammarico: “Potevamo avere più punti”

Il capitolo più delicato riguarda le assenze che hanno condizionato la stagione. Politano è sincero:

Un concetto chiave: colpire subito, come fanno le grandi squadre. “Anche l’Inter sblocca tante gare così”, lascia intendere Politano, sottolineando quanto l’episodio iniziale possa indirizzare il match.

Tifosi lontani: “Una perdita per noi”

Non manca un passaggio sul divieto di trasferta per i sostenitori azzurri:

“Sono sei anni che sono a Napoli e i tifosi non ci hanno mai abbandonato. Averli in trasferta è importante. Questo divieto per noi è una perdita”.

Parole che testimoniano il legame profondo tra squadra e piazza, un fattore che spesso ha fatto la differenza nei momenti cruciali.

Vergara in azzurro e l’obiettivo Champions

“Gli infortuni pesano, perché le assenze sono state tante. C’è rammarico: non abbiamo mai avuto la rosa al completo. Potevamo avere più punti”.

Poi un aggiornamento su Kevin De Bruyne:

“Sta bene, speriamo di riaverlo con noi il prima possibile”.

Con una settimana piena di lavoro, senza impegni ogni tre giorni, il Napoli punta a ritrovare brillantezza fisica e continuità.

Trasferta a Verona: “Approccio decisivo”

All’orizzonte c’è la sfida contro l’Hellas Verona, sempre insidiosa al Bentegodi.

“Sarà una partita difficile. Dovremo essere bravi nell’approccio e provare a sbloccarla il prima possibile. In casa, con il pubblico, diventano fastidiosi”.

Un pensiero anche per Antonio Vergara:

“Me lo auguro per lui con la maglia dell’Italia. È un giocatore forte, deve pensare al campo”.

E infine, il messaggio più forte:

“Daremo il massimo fino all’ultima giornata. Sono sicuro che arriveremo in Champions League: siamo una squadra forte”.

Tra autocritica e fiducia, Politano fotografa un Napoli consapevole dei propri errori ma determinato a chiudere in crescendo. La Champions non è un sogno lontano, ma un obiettivo concreto. E per raggiungerlo serviranno approccio, equilibrio e quel gol che anche Matteo aspetta con fame.