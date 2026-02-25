IL FISCHIETTO

IL FISCHIETTO – Hellas Verona vs Napoli sarà diretta da Andrea Colombo di Como, mentre al Var agirà Gariglio

Armando Fico 25 Febbraio 2026 0 24 sec read

L’anticipo tra Hellas Verona e Napoli, valido per la 27ª giornata di Serie A, in programma sabato 28 febbraio alle 18:00, al Bentegodi, sarà diretto dall’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Rossi M., con Bonacina IV ufficiale. Infine al Var agirà Gariglio coadiuvato da Di Bello.  Con il fischietto lariano, in campo,  gli azzurri vantano, su 10 gare, sei successi  ed un pareggio, quello con la Roma, al Maradona, di qualche settimana fa, mentre tre sono le sconfitte.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

IL FISCHIETTO. Napoli vs Lazio, dirige Di Bello di Brindisi

Ufficializzati gli arbitri del turno infrasettimanale della 32esima giornata di serie A che parte oggi per concludersi giovedì con il posticipo Napoli vs Lazio, allo […]

20 Aprile 2021 0 28 sec read

Turchia, scandalo scommesse: in carcere 7 arbitri e il presidente di un club

Sono otto le persone finite in carcere nell’ambito dell’indagine sugli arbitri professionisti coinvolti in un giro di scommesse sulle partite del campionato di calcio turco. […]

10 Novembre 2025 0 58 sec read

Politano: “Il Bologna ci ha cambiati, ora vogliamo la Supercoppa”

Alla vigilia della sfida contro il Bologna che vale la Supercoppa Italiana, Matteo Politano si presenta con il tono di chi sa che le partite […]

21 Dicembre 2025 0 1 min read

IL FISCHIETTO – Cremonese vs Napoli, dirige Mariani di Aprilia, al Var Maggioni e Sozza

Per il match Cremonese-Napoli, in programma domenica 28 dicembre, alle ore 15:00,allo stadio Zini, valido per la 17esima di massima serie,  è stato designato l’arbitro Maurizio […]

24 Dicembre 2025 0 21 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui