IL FISCHIETTO – Hellas Verona vs Napoli sarà diretta da Andrea Colombo di Como, mentre al Var agirà Gariglio

L’anticipo tra Hellas Verona e Napoli, valido per la 27ª giornata di Serie A, in programma sabato 28 febbraio alle 18:00, al Bentegodi, sarà diretto dall’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Rossi M., con Bonacina IV ufficiale. Infine al Var agirà Gariglio coadiuvato da Di Bello. Con il fischietto lariano, in campo, gli azzurri vantano, su 10 gare, sei successi ed un pareggio, quello con la Roma, al Maradona, di qualche settimana fa, mentre tre sono le sconfitte.