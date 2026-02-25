NAPOLI – Oggi allenamento congiunto col Giugliano, banco di prova decisivo per conoscere le condizioni fisiche di Anguissa

L’allenamento congiunto del Napoli, con il Giugliano, di questa mattina, sarà un banco di prova decisivo per sapere se Anguissa sarà in grado di partire per Verona ed andare perlomeno in panchina. Il centrocampista del Camerun manca dal terreno di gioco dallo scorso 9 novembre, quando disputò l’ultima partita ufficiale con i compagni. Tre lunghi mesi di assenza che hanno privato Conte di un elemento, forse indispensabile nel suo modulo. Fortunatamente, dopo tanti rinvii, appare vicino il suo ritorno in squadra, visto che le condizioni del calciatore sono migliorate tantissimo. Quindi, il test odierno con la formazione della provincia napoletana, costituirà un fattore fondamentale per una sua partecipazione, quantomeno parziale, alla sfida contro l’Hellas Verona, di sabato prossimo. In casa azzurra, poi, si guarda con attenzione anche al pieno recupero di Lukaku e Gilmour, i quali, benché tornati in gruppo, hanno disputato, per il momento, solo una manciata di minuti Diventa essenziale, per i due calciatori, ritrovare il ritmo partita e l’autonomia fisica necessaria per restare in campo molto di più.