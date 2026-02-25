NEWS

Infortunio Mc Tominay – L’ex Manchester United ancora alle prese con l’infiammazione al tendine del gluteo, incerta la data del suo rientro

Armando Fico 25 Febbraio 2026 0 51 sec read

Il forte centrocampista azzurro Scott  Mc Tominay, come è noto, si è aggiunto all’elenco, assai folto,  degli infortunati lungodegenti del Napoli. Uscito anzitempo da Marassi, nella sfida col Genoa, per un problema al tendine del gluteo, non si è più allenato. Si sperava che potesse essere, almeno in panchina, sabato al Bentegodi ma difficilmente partirà per Verona. Nessuno conosce la data del suo rientro in squadra; a questa domanda Conte ha risposto:” Chiedetelo ai medici, io non lo vedo da tempo”. Veramente assurdo, l’allenatore non è informato sui tempi di recupero dello scozzese. Un mistero vero e proprio. In realtà, sarà lo stesso calciatore a decidere quando potrà tornare disponibile, affrettare i tempi sarebbe molto rischioso, Neres docet. Mc Tominay rappresenta, per il mister dei partenopei, un calciatore essenziale nella zona mediana del campo, tanto è vero che la sua assenza, nelle tre partite in cui non ha giocato, si è fatta sentire moltissimo. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno per conoscere la data precisa per rivederlo in campo, una volta  guaririto da questa fastidiosa infiammazione. 

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Insigne, l’agente: “Non capisco le perplessità su Lorenzo trequartista”

Antonio Ottaiano, agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Non riesco a capire le perplessità […]

8 Settembre 2015 0 45 sec read

L’agente: “Due opzioni per Sepe: o va alla Fiorentina o resta come vice Reina”

Sono giorni importanti per il futuro diLuigi Sepe, portiere del Napoli reduce da una bella stagione all’Empoli. Intervenendo a Radio Marte l’agente del giocatore, Mario […]

8 Luglio 2015 0 27 sec read

Da Alkmaar, Haarsma: “Koopmeiners al Napoli? Non ho informazioni a riguardo. L’AZ chiede 20 miiloni, l’Atalanta è stata vicina ma…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Jeroen Haarsma, giornalista. “Koopmeiners? Ci ho parlato ieri, il […]

26 Luglio 2021 0 48 sec read

Napoli – Gli azzurri, nonostante siano primi in classifica in campionato, ultimamente, non convincono più

Oggi il Napoli sta vivendo un periodo di appannamento, in particolare in attacco dove si avverte una sorta di incapacità di concretizzare, sotto porta, le […]

6 Novembre 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui