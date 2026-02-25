Infortunio Mc Tominay – L’ex Manchester United ancora alle prese con l’infiammazione al tendine del gluteo, incerta la data del suo rientro

Il forte centrocampista azzurro Scott Mc Tominay, come è noto, si è aggiunto all’elenco, assai folto, degli infortunati lungodegenti del Napoli. Uscito anzitempo da Marassi, nella sfida col Genoa, per un problema al tendine del gluteo, non si è più allenato. Si sperava che potesse essere, almeno in panchina, sabato al Bentegodi ma difficilmente partirà per Verona. Nessuno conosce la data del suo rientro in squadra; a questa domanda Conte ha risposto:” Chiedetelo ai medici, io non lo vedo da tempo”. Veramente assurdo, l’allenatore non è informato sui tempi di recupero dello scozzese. Un mistero vero e proprio. In realtà, sarà lo stesso calciatore a decidere quando potrà tornare disponibile, affrettare i tempi sarebbe molto rischioso, Neres docet. Mc Tominay rappresenta, per il mister dei partenopei, un calciatore essenziale nella zona mediana del campo, tanto è vero che la sua assenza, nelle tre partite in cui non ha giocato, si è fatta sentire moltissimo. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno per conoscere la data precisa per rivederlo in campo, una volta guaririto da questa fastidiosa infiammazione.