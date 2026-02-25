CHAMPIONS LEAGUE – Il Bodo Glint fredda il Meazza e butta fuori l’Inter dalla competizione, vincendo 2-1

Con il nuovo k o ad opera dei norvegesi del Bodo Glint, ieri sera, l’Inter, nel match di ritorno, dei playoff Champions, è stata buttata fuori dalla competizione continentale. L’undici di Knutsen accede, pertanto, agli ottavi di finale, mentre, per i nerazzurri di Chivu , non si concretizza l’accesso tra le migliori sedici d’Europa. I sostenitori della squadra capolista del campionato italiano, sono molto delusi ed amareggiati per essere stati eliminati da una compagine non irresistibile che tuttavia ha messo in evidenza la crisi del calcio nostrano, incapace di competere in campo continentale, in particolare nella maggiore manifestazione per club. Questa sera toccherà a Juventus e Atalanta che avranno il difficilissimo compito di ribaltare le sconfitte dell’andata, contro il Galatasaray di Osimhen e Lang e contro i tedeschi del Borussia Dortmund. Le speranze di vedere passare il turno ad almeno una delle due, sono ridotte al lumicino. Dunque, a meno di qualche piacevole sorpresa, l’Italia sparirà dalla Champions. Mamma mia come siamo caduti in basso!