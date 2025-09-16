Sam Beukema – Il difensore olandese, oggi influenzato, potrebbbe non essere disponibile per Manchester

Nuovo problema per il Napoli che rischia di perdere un altro calciatore per la super sfida di Champions Legue di dopodomani contro il Manchester City. Il difensore olandese Sam Beukema, attualmente risulta allettato perchè colpito da influenza. Mancando già Amir Rrahmani, ora, Conte si trova in difficoltà. In caso di forfait del giocatore, ex Bologna , toccherà al brasiliano Juan Jesus rimpiaazzarlo. L’esperto centrale farebbe coppia con Buogiorno. Tuttavia, per adesso, è difficile fare previsioni di formazione. Tra oggi e domani si stabilirà se Beukema guarirà dallo stato febbrile, per essere in campo giovedì sera. Intanto anche Amir Rrhamani sta procedendo bene nel suo recupero.