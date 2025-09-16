BREVI

E’ morto Franco Ligas, storico giornalista sportivo

Vincenzo Letizia 16 Settembre 2025 0 51 sec read

È morto all’età di 79 anni il giornalista sportivo Franco Ligas, storico volto di Mediaset. Malato da tempo, era nato a Oristano il 10 gennaio 1946 ma la sua carriera professionale si è svolta in Toscana. In Sardegna era tornato a vivere dopo aver lasciato Mediaset per andare in pensione. Nel 1976 Ligas fa il suo esordio in tv quando per Tele Libera Firenze intervista Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli, protagonisti della vittoria in Coppa Davis. In seguito condurrà per la stessa emittente una trasmissione incentrata sul tennis. Nel 1979 Ligas passa a un’altra emittente toscana, Canale dei Bambini, dove si occupa di tennis e ippica. Un anno dopo approda a Elefante Tv poi nel 1984 fa il suo esordio sulle reti Fininvest occupandosi di pugilato, tennis ed è conduttore di Italia 1 Sport. È il telecronista degli incontri di boxe trasmessi da Italia 1 (dal 1991 al 1993 collabora anche per Tele+). Quindi si occupa di ippica e di calcio sia come inviato di Studio Sport spesso al seguito della Fiorentina che come telecronista per la trasmissione Pressing Champions League. Ha lavorato a Mediaset sino al 2013.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Conference League, gli ucraini del Polissya Zhytomyr avversari della Fiorentina

Inizia a delinearsi il percorso europeo della Fiorentina di Pioli. Grazie al sesto posto e ai 65 punti raccolti nello scorso campionato di Serie A, i viola hanno ottenuto la possibilità […]

15 Agosto 2025 0 41 sec read

Napoli, infortunio per Meret. In tribuna lui e Contini

Infortunio per Alex Meret, che non scenderà in campo contro la Fiorentina. Inizialmente si era pensato che la scelta di Conte di schierare Milinkovic-Savic contro i […]

13 Settembre 2025 0 23 sec read

Giovanni Simeone saluta i tifosi del Napoli 

Giovanni Simeone è pronto per la sua prossima avventura dopo aver salutato i tifosi del Napoli  Al termine della prima delle due sedute di allenamento […]

6 Agosto 2025 0 34 sec read

Forte scossa di terremoto avvertita nei campi Flegrei

A Bacoli è crollato il costone a Punta Pennata, danni anche all’isolotto del castello di Baia.

30 Giugno 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui