E’ morto Franco Ligas, storico giornalista sportivo

È morto all’età di 79 anni il giornalista sportivo Franco Ligas, storico volto di Mediaset. Malato da tempo, era nato a Oristano il 10 gennaio 1946 ma la sua carriera professionale si è svolta in Toscana. In Sardegna era tornato a vivere dopo aver lasciato Mediaset per andare in pensione. Nel 1976 Ligas fa il suo esordio in tv quando per Tele Libera Firenze intervista Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli, protagonisti della vittoria in Coppa Davis. In seguito condurrà per la stessa emittente una trasmissione incentrata sul tennis. Nel 1979 Ligas passa a un’altra emittente toscana, Canale dei Bambini, dove si occupa di tennis e ippica. Un anno dopo approda a Elefante Tv poi nel 1984 fa il suo esordio sulle reti Fininvest occupandosi di pugilato, tennis ed è conduttore di Italia 1 Sport. È il telecronista degli incontri di boxe trasmessi da Italia 1 (dal 1991 al 1993 collabora anche per Tele+). Quindi si occupa di ippica e di calcio sia come inviato di Studio Sport spesso al seguito della Fiorentina che come telecronista per la trasmissione Pressing Champions League. Ha lavorato a Mediaset sino al 2013.