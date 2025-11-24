IL PUNTO SULLA A – Dodicesima giornata, l’Inter perde il derby, vittorie per Roma, Lazio e Parma, oggi gli ultimi due posticipi

La dodicesima giornata di serie A, alla quale mancano ancora due gare che si giocheranno quest’oggi nel Monday Night, detto degli antiucipi del sabato, ha registrato la quarta sconfitta dei nerazzurri di Chivu, i quali sono stati battuti dal Milan nel derby della Madonnina per 1 a 0. Per la cronaca, l’Inter ha sbagliato un calcio di rigore con il suo specialista Calhanoglu ed ha colpito due legni. Già quattro ko in soli dodici turni di campionato sono un pò troppi, per una formazione che mira a vincere lo scudetto. I rossoneri di Allegri ,con questo successo, fanno un favore alla Roma che resta in vetta, da sola ed agganciano il Napoli a 25 punti, mentre Lautaro e compagni restano fermi a quota 24. Gli altri risultati della domenica hanno visto i successi delle due romane e del Parma che ha espugnato per 2 a 1 il Bentegodi di Verona. Stasera spazio a Torino – Como e Sassuolo -Pisa.