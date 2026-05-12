NEWS

SUMMIT TRA DE LAURENTIIS E CONTE – Rinviato l’incontro tra Presidente e allenatore, dopo la mancata conquista anticipata della zona Champions

Armando Fico 12 Maggio 2026 0 45 sec read

Prima dell’infausta gara col Bologna, questa settimana sembrava poter essere quella dell’attesissimo summit tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Ma la sconfitta di ieri ha scombussolato i programmi.  Il Napoli non ha ancora raggiunto il traguardo aritmetico  della qualificazione in Champions League, per cui i due personaggi attenderanno ancora per intavolare un discorso sui piani futuri. In caso di abbandono di Antonio Conte, qualora non ci fosse convergenza di idee,  il club azzurro già si sta mobilitando alla ricerca  di un profilo giusto per rimpiazzare il mister salentino che, quest’anno, ha commesso diversi errori. Al momento, ogni previsione sul suo possibile sostituto è prematuro, pur se il nome più caldo pare sempre essere Maurizio Sarri, un ritorno che tuttavia non assicurerebbe il gioco spumeggiante visto nel suo triennio sotto il Vesuvio. Soltanto quando avverrà questo fatidico colloquio tra le parti in causa, potremmo avere dei chiarimenti sulle intenzioni della società e del tecnico.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Giuntoli dal Napoli alla Juve, ci siamo: annuncio atteso in settimana, le ultime

Questa è la settimana del passaggio di Cristiano Giuntoli dal Napoli alla Juventus. Ormai volge al termine il braccio di ferro col presidente Aurelio De […]

26 Giugno 2023 0 43 sec read

Mario Giuffredi: “Conti? Se il Napoli volesse prenderlo, non credo che sia per il ragazzo il percorso giusto”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore di Valdifiori, Sepe e Conti “Il Napoli […]

29 Aprile 2016 0 1 min read

Lapadula manda in paradiso la Strega e castiga il Pisa

Semifinale di andata dei playoff tra Benevento e Pisa.  È la prima delle due sfide che deciderà chi approderà in finale. Cornice importante di pubblico […]

17 Maggio 2022 0 1 min read

LE INTERVISTE – Udinese, Okaka: “Non dobbiamo abbassare la testa”

Al termine della sfida di Napoli, il centravanti bianconero Stefano Okaka ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: “È sempre brutto prendere cinque gol, soprattutto perché siamo […]

12 Maggio 2021 0 54 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui