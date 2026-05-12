SUMMIT TRA DE LAURENTIIS E CONTE – Rinviato l’incontro tra Presidente e allenatore, dopo la mancata conquista anticipata della zona Champions

Prima dell’infausta gara col Bologna, questa settimana sembrava poter essere quella dell’attesissimo summit tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Ma la sconfitta di ieri ha scombussolato i programmi. Il Napoli non ha ancora raggiunto il traguardo aritmetico della qualificazione in Champions League, per cui i due personaggi attenderanno ancora per intavolare un discorso sui piani futuri. In caso di abbandono di Antonio Conte, qualora non ci fosse convergenza di idee, il club azzurro già si sta mobilitando alla ricerca di un profilo giusto per rimpiazzare il mister salentino che, quest’anno, ha commesso diversi errori. Al momento, ogni previsione sul suo possibile sostituto è prematuro, pur se il nome più caldo pare sempre essere Maurizio Sarri, un ritorno che tuttavia non assicurerebbe il gioco spumeggiante visto nel suo triennio sotto il Vesuvio. Soltanto quando avverrà questo fatidico colloquio tra le parti in causa, potremmo avere dei chiarimenti sulle intenzioni della società e del tecnico.