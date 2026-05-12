Giovanni Manna – Il Ds azzurro, arrabbiatissimo al gol di Rowe, con un gesto di stizza, prende a calci delle bottigliette d’acqua vicino alla panchina

La sconfitta contro il Bologna, giunta all’ultimo minuto di gioco,. non è andata giù direttore sportivo Manna, il quale, subito dopo il gol di Rowe, ha preso a calci le bottigliette d’acqua vuote, che si trovavano vicino a lui , dimostrando forte delusione per una sconfitta inaspettata per come è arrivata. Il Napoli, purtroppo, ha tiratoi remi in barca, dopo aver rimontato i due gol di svantaggio, dando adito ai felsinei di vincere la partita. L’attaccante rossoblù, con una magnifica rovesciata, ha messo fine alle speranze di qualificazione alla zona Champions, con due turni di anticipo. Al triplice fischio dell’arbitro, si è vissuto un clima rovente, soprattutto in panchina, dove vi era, appunto Giovanni Manna. Il direttore sportivo non è stato capace di nascondere il suo malcontento, sfociato, addirittura, in una vera frustrazione, avvalorata dal gesto di stizza. Questo k o pesa tantissimo sul secondo posto, insidiato dalla Juventus, distante solo due punti ed anche sulla lotta Champions. Sta di fatto che gli errori commessi in difesa dai partenopei sono i inaccettabili e quindi ora si pagano. Manna ne è cosciente, come evidenziato dalla sua rabbia.