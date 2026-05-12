NEWS

Giovanni Manna – Il Ds azzurro, arrabbiatissimo al gol di Rowe, con un gesto di stizza, prende a calci delle bottigliette d’acqua vicino alla panchina

Armando Fico 12 Maggio 2026 0 54 sec read

La sconfitta contro il Bologna, giunta all’ultimo minuto di gioco,. non è andata giù direttore sportivo Manna, il quale, subito dopo il gol di Rowe, ha preso a calci  le bottigliette d’acqua vuote, che si trovavano  vicino a lui , dimostrando forte delusione per una sconfitta inaspettata per come è arrivata. Il Napoli, purtroppo, ha tiratoi remi in barca, dopo aver rimontato i due gol di svantaggio, dando adito ai felsinei di vincere la partita. L’attaccante rossoblù, con una magnifica rovesciata, ha messo fine alle speranze di qualificazione alla zona Champions, con due turni di anticipo. Al triplice fischio dell’arbitro, si è vissuto un clima rovente, soprattutto in panchina, dove vi era,  appunto Giovanni Manna. Il direttore sportivo non è stato capace di nascondere il suo malcontento, sfociato, addirittura, in una vera frustrazione, avvalorata dal gesto di stizza. Questo k o pesa tantissimo sul secondo posto, insidiato dalla Juventus, distante solo due punti ed anche sulla lotta Champions. Sta di fatto che gli errori commessi in difesa dai partenopei sono i inaccettabili e quindi ora si pagano. Manna ne è cosciente, come evidenziato dalla sua rabbia.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Infortunio Anguissa, il comunicato del Napoli

Napoli, infortunio Anguissa: il comunicato “Frank Anguissa si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo […]

19 Febbraio 2022 0 24 sec read

Papa Leone XIV accoglie il Napoli: “Quando lo sport diventa business perde valore educativo”

 Dopo aver celebrato la vittoria del quarto scudetto, il Napoli ha fatto visita al Papa. Due pullman bianchi hanno fatto ingresso dalla Porta del Perugino […]

27 Maggio 2025 0 1 min read

Vincenzo Pisacane: “Articolo contro Insigne privo di ogni fondamento”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne e Danilo D’Ambrosio: “Queste sono questioni […]

13 Novembre 2020 0 1 min read

Bagni: “Napoli scarico sulle gambe ma certe gare si vincono con cazzimma! Contro lo Spezia mancata l’anima”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente. “La partita contro lo Spezia è stata una sorpresa negativa, […]

24 Dicembre 2021 0 44 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui