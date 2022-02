Benevento-Como, parla il tecnico Caserta: “Le vittorie sono frutto del lavoro. Sono contento per il nostro approccio”

Il Benevento infligge una manita al Como e si porta a quattro punti dal Brescia primo in classifica. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione nelle conferenza stampa del tecnico Fabio Caserta:

“Le vittorie non sono frutto del ritiro, ma del lavoro. Quello che è importante è lavorare sugli errori che abbiamo commesso. Sicuramente stare un po’ insieme ci ha fatto bene. Siamo partiti bene ma la cosa importante era l’approccio. Sono contento da questo punto di vista, ma bisogna pensare già alla partita di sabato. Mi fa piacere che si sia sbloccato Forte. Il campionato di B ti riporta subito in zone non belle con due o tre risultati non positivi. E’ un aspetto che abbiamo pagato sulla nostra pelle.

Sulla questione Lapadula bisogna mettere un punto, ha chiarito la sua posizione con la società. Adesso pensiamo al campo. Lapadula e Forte possono coesistere ma bisogna trovare il giusto equilibrio. Si allenano da pochi giorni insieme e stiamo facendo un percorso con sistemi di gioco diversi. Acampora sta facendo bene, ma sono contento della prestazione”.