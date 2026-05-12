SPORT VARI – Un’estate in movimento: i grandi eventi di Visit Paganella per vivere lo sport a 360 gradi

Tra la primavera e l’estate, la montagna si trasforma in una grande palestra a cielo aperto, in cui le attività sportive diventano esperienza condivisa e scoperta del territorio. Visit Paganella è da sempre una destinazione che ha fatto dello sport uno dei suoi segni distintivi, unendo passione e agonismo, accessibilità e performance.

In questo angolo del Trentino, in cui la bellezza delle Dolomiti di Brenta incontra le acque cristalline del Lago di Molveno, prende forma una stagione ricca di eventi trasversali, dedicati ad atleti professionisti e appassionati di discipline diverse: dalla tappa trentina del Giro d’Italia e il Paganella Bike Opening, passando per XTerra e i workshop di allenamento con Jury Chechi, fino alle attività inclusive di Brenta Open Camp e la Regata Zonale Snipe sul Lago di Molveno, la Paganella si conferma la meta ideale per chi ama partecipare e assistere alle grandi competizioni, invitando a mettersi in gioco e a esplorare la natura attraverso lo sport, tra ciclismo, trail running, triathlon off-road e vela.

Giro d’Italia 2026: la “corsa in rosa” passa per Andalo e Fai della Paganella

Il Giro d’Italia, in programma dall’8 al 31 maggio, entra nel vivo della competizione con due momenti chiave che toccano il territorio della Paganella: l’arrivo della 18° tappa ad Andalo, mercoledì 27 maggio, e la partenza della 19° da Fai della Paganella il giorno successivo, giovedì 28. Due tappe che attraversano alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Altopiano: la 18°, lunga 200 chilometri, tocca San Lorenzo Dorsino, uno dei punti d’ingresso del Parco Naturale Adamello-Brenta; e Molveno, dove il lago incontra le Dolomiti di Brenta. La 19° prende il via da Fai della Paganella: una sfida di 166 chilometri verso Pieve di Soligo, che attraversa la Rotaliana Königsberg, Trento e la Valsugana. Un tracciato immerso in località di grande fascino che promette emozioni e colpi di scena.

X-Warriors: una corsa a ostacoli tra fango e boschi

OCR è la sigla che sta per Obstacle Course Race, un format di corsa a ostacoli che unisce cross training, resistenza e spirito di squadra. Questi sono anche i punti di forza di X-Warriors, una competizione immersa nella natura, con percorsi a ostacoli pensati per valorizzare l’ambiente circostante e mettere alla prova gli atleti che vi partecipano. In questa gara, che si svolgerà a Molveno il 16 e il 17 maggio 2026, conta la performance del singolo, ma è la collaborazione fra i partecipanti l’elemento fondamentale per affrontare e superare le prove lungo il tracciato. X-Warriors è un evento curato in ogni dettaglio dai professionisti dell’OCR, la cui esperienza garantisce agli atleti sicurezza e divertimento.

Paganella Bike Opening 2026: quinto compleanno per il festival bike & music

Il Bike Park ospita il Paganella Bike Opening, il festival bike & music che dal 29 al 31 maggio festeggia il suo quinto compleanno. Un anniversario riassunto dal claim “Five Years of Madness”, a indicare lo spirito giocoso e spensierato della manifestazione. Andalo e l’Altopiano diventeranno così per tre giorni il punto di riferimento per rider e appassionati di outdoor, tra attività sportive e musica live. La festa inizia venerdì 29, con i Graz’ie Mille, collettivo nato appositamente per l’opening, con artisti provenienti da Graz che accenderanno la serata con hip hop, beatboxing e techno. Sabato saliranno sul palco Orieste y sus Problemas e i Bass Monkeys, che porteranno rispettivamente una rilettura della cumbia tradizionale e un mix inedito di fiati e musica elettronica. Ma al centro della scena restano sempre le bici: i rider avranno di che divertirsi grazie alla vasta rete di trail del Paganella Bike Park e l’apertura di Top Gun, il nuovo percorso che collega Selletta a Meriz con una discesa, attraverso oltre mille metri di dislivello, che parte da Cima Paganella e giunge a Santel/Fai della Paganella. Per finire, presso le Funny Olympics Area, sarà possibile partecipare a sfide a “bike friendly” ispirate ai giochi olimpici invernali.

Campionato XTerra: la sfida europea del triathlon off-road arriva in Paganella

Dal 19 al 21 giugno arriva in Paganella uno degli eventi più attesi del panorama off-road internazionale: il Campionato Europeo di XTerra, la gara di triathlon che richiama atleti da tutto il continente. Il programma si apre con una trail run di 7 chilometri aperta a tutti, un percorso che costeggia il Lago di Molveno e si addentra nel verde dei boschi dell’altopiano. Nei giorni successivi ha inizio la vera e propria sfida, in cui verranno assegnati i titoli nelle categorie Elite, Age Group e Youth. XTerra è l’evento perfetto per chi ama vivere lo sport in un contesto internazionale, in cui la natura diventa parte integrante della competizione.

Brenta Open: nove giorni di sport inclusivo

Brenta Open è il progetto a cura di Dolomiti Open che, ogni anno, apre le porte della Paganella a sportivi e alpinisti con diverse abilità: l’obiettivo è rendere la montagna accessibile a tutti, attraverso esperienze emozionanti e condivise. Quest’anno l’appuntamento si arricchisce con Brenta Open Camp. Dal 29 giugno al 3 luglio, a Malga Prato di Sotto (Val Ambiez) si potrà vivere un’esperienza dedicata a giovani, persone con disabilità e professionisti dell’outdoor. Ci saranno attività accompagnate da laboratori, musica e teatro, per un’esperienza che va oltre lo sport. A condurre il camp, le Guide Alpine e gli accompagnatori di Media Montagna di Dolomiti Open. Ad anticipare l’appuntamento con Brenta Open Camp sarà l’Open Weekend del 26 e 27 giugno, un fine settimana in cui ciascuno può trovare la propria dimensione: in programma, un percorso sensoriale al Parco del Respiro, ma anche uscite con handbike, tandem, rollerblade e canoa, sulle magnifiche acque del Lago di Molveno, e ancora arrampicate e attività al centro di equitazione di Andalo.

JCA Evolution Camp: calisthenics nella natura con il metodo Jury Chechi

Dal 26 al 28 giugno il Palasport di Fai della Paganella ospita il JCA Evolution Camp, un workshop dedicato agli appassionati di calisthenics di tutti i livelli. Creato dal campione olimpico Jury Chechi e guidato dai coach dalla sua Academy, il camp propone un approccio strutturato e personalizzato all’allenamento. Nei tre giorni di workshop, i partecipanti lavoreranno su tecnica, forza, recupero e prevenzione degli infortuni, unendo allenamento e crescita personale, anche attraverso sessioni dedicate all’analisi delle proprie capacità e del miglioramento individuale.

I giovani atleti che già praticano ginnastica artistica e vogliono migliorarsi sotto la guida di uno dei grandi protagonisti dello sport italiano possono invece partecipare ai Paganella Gym Camp con Jury Chechi: due appuntamenti pensati per bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni in programma dal 28 giugno al 3 luglio e dal 31 agosto al 4 settembre.

Prove in acqua e regate: vela protagonista sul Lago di Molveno

Quest’estate il Lago di Molveno diventa protagonista di due eventi speciali dedicati alla vela: il Vela Day del 30 maggio e la Regata Zonale Snipe dell’11 e 12 luglio. Il Vela Day è la giornata dedicata a curiosi e appassionati che vogliono avvicinarsi a questo sport: l’appuntamento inizia alle 10, sul lido del lago, con esperienze in barca a vela a terra e in acqua, giochi di gruppo e attività creative aperte a tutti, bambini inclusi (dai sei anni in su). L’11 e il 12 luglio, invece, torna il Trofeo EUREGIO Lago di Molveno: 20 imbarcazioni affronteranno la Regata Zonale Snipe nelle acque del lago, per contendersi il titolo della terza edizione. Prati attrezzati permetteranno al pubblico di godersi lo spettacolo anche dalla spiaggia, considerata la più bella del Trentino, in totale relax.

Chi è Visit Paganella

Visit Paganella è un territorio autentico, che racchiude l’essenza della natura trentina: le Dolomiti di Brenta, i laghi cristallini di Molveno e Nembia, i panorami della Paganella, i borghi storici, il Parco Naturale di Adamello Brenta e la Piana Rotaliana dei vigneti e dei meleti. Un territorio ricco che offre attività outdoor ed esperienze enogastronomiche in ogni periodo dell’anno. L’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella, inoltre, prima in Italia a essere diventata una Società benefit, affronta le nuove sfide del turismo montano con una strategia fondata su equilibrio, sostenibilità e gestione consapevole del territorio, raccogliendo la propria visione nella Carta dei Valori, un documento condiviso con la comunità e pensato come guida strategica per il futuro. Un modello che va oltre le bellezze naturali, puntando a un turismo “season free” capace di tutelare la montagna e generare valore condiviso, rafforzando il legame con la comunità residente e promuovendo una destinazione “tourist-powered”, in cui il turismo non è subito passivamente, ma gestito in modo attivo e responsabile, trovando un equilibrio che tuteli territorio, economia e società.