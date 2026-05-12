Serie A, l’agonia del ritmo: perché serve una rivoluzione culturale e regolamentare

di Vincenzo Letizia

Il verdetto dei numeri, analizzato recentemente su queste colonne, non lascia spazio a interpretazioni: la Serie A sta scivolando in un torpore agonistico che rischia di alienare definitivamente il pubblico. Con meno di 30 minuti di gioco effettivo per tempo e un’ossessione quasi patologica per il retropassaggio conservativo, il “prodotto” calcio italiano appare oggi sbiadito, lento e privo di quel brio che caratterizza la Premier League o la Bundesliga.

Non è più solo una questione di qualità tecnica, ma di filosofia di gioco. Se il campo dice che il ritmo è ai minimi storici, la risposta non può che essere strutturale. È tempo di osare, trasformando il regolamento in un acceleratore di spettacolo.

La scossa dei Playoff e il cronometro a fermo

La prima riflessione riguarda il format. La Serie B ha dimostrato che la formula dei playoff garantisce un’adrenalina che il girone unico, spesso svuotato di significato a metà primavera, non può offrire. Introdurre gli spareggi per lo scudetto non solo aumenterebbe l’appeal commerciale, ma costringerebbe le squadre a una mentalità da “dentro o fuori”, riducendo i calcoli speculativi.

Parallelamente, la battaglia contro i tempi morti va vinta con il tempo effettivo. Fissare 30 minuti reali a tempo eliminerebbe le simulazioni strategiche e le lungaggini nelle rimesse, restituendo al pubblico la certezza di ciò che sta acquistando: un’ora di calcio giocato, non di proteste e attese.

Incentivi all’attacco e il “divieto di ritorno”

Per invertire la rotta della noia, si potrebbero ipotizzare bonus in classifica per le squadre che segnano con costanza o che praticano un gioco dichiaratamente offensivo. Premiare l’audacia, non solo il risultato, cambierebbe l’approccio tattico dei tecnici meno spregiudicati.

Ma la vera provocazione riguarda la fluidità della manovra: limitare la possibilità di tornare nella propria metà campo una volta superato il cerchio centrale. Una regola mutuata dal basket che metterebbe fine ai retropassaggi sistematici che spazientiscono i tifosi, obbligando i portatori di palla a cercare la verticalizzazione o il dribbling, aumentando di fatto la densità nella zona calda del match.

Un VAR leggero e l’identità azzurra

Sul fronte tecnologico, il VAR deve tornare alle origini. La frammentazione del gioco per millimetrici fuorigioco “unghiali” sta snaturando l’emozione del gol. Ripristinare il concetto di “luce” tra attaccante e difensore e limitare l’intervento tecnologico a casi macroscopici e alla Goal-Line Technology restituirebbe centralità all’arbitro e velocità alla gara.

Infine, la tutela della Nazionale. Non è più rimandabile l’inserimento di una quota fissa di almeno sei italiani in rosa, con l’obbligo di due titolari fissi. Non è protezionismo, ma necessità di sopravvivenza: senza un vivaio che trova spazio nel massimo campionato, il declino del sistema sarà inevitabile.

Il calcio italiano è a un bivio: accettare un lento declino verso la periferia del grande sport o riscrivere le proprie regole per tornare a correre. Il pubblico chiede coraggio; la palla, per una volta, passa ai legislatori.