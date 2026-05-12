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COPPA ITALIA – Lazio-Inter vale il titolo: per i bookie sarà vittoria nerazzurra, Lautaro pronto al bis (2,40)

Vincenzo Letizia 12 Maggio 2026 0 1 min read

Ad appena quattro giorni dalla sfida di campionato, Inter e Lazio si ritrovano di fronte nella finale di Coppa Italia. Per i biancocelesti c’è in palio la partecipazione all’Europa League della prossima stagione, per i nerazzurri – già vincitori dello scudetto – la possibilità di centrare del double. I bookie – si legge su Agipronews – danno fiducia alla squadra di Chivu: il successo nei 90 minuti dei campioni d’Italia si gioca a 1,65 su Snai, mentre pareggio e vittoria dei biancocelesti sono in lavagna bell’ordine a 3,75 e 5,25. Per quanto riguarda il testa a testa, Inter in pole a 1,40 sulla Lazio data a 3,50. Le ultime tre sfide della squadra di Sarri – tra cui lo scontro diretto di sabato – sono tutte terminate con almeno tre reti complessive, come sei delle ultime sette con in campo l’Inter. Gli esperti puntano proprio sull’Over, visto a 1,80, mentre l’Under è fissato a 1,90. Tre degli ultimi otto scontri diretti sono terminati 2-0 per i nerazzurri: questo esito si gioca a 8,00, ma il risultato esatto favorito è lo 0-1, visto a 7,50. Stessa quota per l’1-1, in pole tra i pareggi. Le quote si impennano in caso di vittoria della Lazio: l’1-0 vale 15, il 2-1 è in lavagna a 16.

MARCATORI Tornato a colpire proprio contro la Lazio in campionato, Lautaro scalda i motori in vista del match che vale la coccarda. Un gol del capitano nerazzurro all’Olimpico vale 2,40 volte la posta puntata, quello di Bonny si gioca invece a 2,75. Sucic a segno come quattro giorni fa è proposto a 5,00. Match-winner contro la Cremonese, Noslin potrebbe ancora una volta conquistare la fiducia di Sarri: un gol dell’attaccante olandese è valutato 4,50, quello di capitan Zaccagni 5,00. Stessa quota per Pedro, autore degli ultimi due gol laziali all’Inter.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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