Serie A, Napoli-Milan ultima chiamata scudetto: per i bookie Conte avanti su Allegri per il ruolo di anti-Inter

ROMA – Una sfida che vale il secondo posto. O qualcosa di più, se l’Inter dovesse continuare a rallentare anche dopo la sosta. Al Diego Maradona, a Pasquetta, sono di fronte nel posticipo della 31esima giornata di Serie A Napoli e Milan, divise da appena un punto in classifica a favore dei rossoneri: i bookie però preferiscono i campioni d’Italia, reduci da quattro vittorie di fila. L’1 si gioca – come riporta Agipronews – a 2,50 su Planetwin365, mentre pareggio e affermazione dei rossoneri sono in lavagna – rispettivamente – a 3,00 e 3,05. Otto delle ultime nove partite giocate in campionato dalla squadra di Conte sono terminate con almeno tre reti complessive, trend opposto in cinque delle ultime sei con in campo il diavolo di Allegri. Gli esperti puntano proprio sull’Under, visto a 1,57 su William Hill, mentre l’Over è fissato addirittura a 2,20. Gli ultimi due precedenti al Diego Maradona sono terminati 2-0 e 2-1 per i partenopei: questi due esiti sono in lavagna nell’ordine a 11 e 10, mentre il risultato esatto favorito è l’1-1, proposto a 5,50 e. Interessanti le quote in caso di successo del Milan: lo 0-1 vale 8 volte la posta puntata, l’1-2 bis è fissato a 11.

MARCATORI Il Napoli è senza Lukaku non tornato dal Belgio, con Conte che schiererà davanti l’unico centravanti a disposizione, Rasmus Hojlund: una rete dell’ex attaccante di Atalanta e Manchester United è fissata a 3,50. De Bruyne e McTominay dovrebbero supportarlo e un loro gol si gioca nell’ordine a 4,50 e 4,00. Tra i rossoneri non dovrebbe recuperare: davanti spazio al tandem composto da Nkunku e Pulisic, la cui presenza nel tabellino dei marcatori si gioca a 3,25. Occhio al timbro dell’eterno Modric, a 12 volte la posta puntata.

RED/Agipro