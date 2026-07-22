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CALCIOMERCATO NAPOLI – Alessio Zerbin si trasferisce al Frosinone

Vincenzo Letizia 22 Luglio 2026 0 7 sec read

Alessio ZERBIN scia il Napoli, questa volta a titolo definitivo.

Accordo raggiunto con il Frosinone, firmerà un contratto di tre anni. A momenti l’ufficializzazione.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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