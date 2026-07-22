BOLLETTANDO

Calciomercato, la Roma non aspetta Summerville: per i bookie il colpo è Garnacho (1,85)

Vincenzo Letizia 22 Luglio 2026 0 39 sec read

ROMA – La telenovela di calciomercato per l’ingaggio di Crysencio Summerville, diviso fra Roma e i sauditi dell’Al-Hilal, ancora non vede la fine e i giallorossi si guardano intorno in cerca di alternative per un colpo di qualità come esterno offensivo, ruolo tanto caro a Gian Piero Gasperini. Secondo i bookmaker, riporta Agipronews, la pista più calda porta all’argentino Alejandro Garnacho del Chelsea, con caratteristiche simili all’olandese. L’operazione paga 1,85 su Sisal. Meno calda (6,00) l’opzione del tedesco Julian Brandt, appena svincolato dal Borussia Dortmund. Ma non ci sono solo gli acquisti: la Roma potrebbe dover cedere un pezzo pregiato per accelerare l’uscita dalla procedura di infrazione per il fair-play finanziario. L’indiziato principale, sulla lavagna di Better, è il difensore Evan Ndicka, da anni pilastro della difesa giallorossa. La partenza dell’ivoriano vale 4,00 volte la posta.

DVA/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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