SSC NAPOLI | Domani l’inaugurazione del DOME con i cimeli del Centenario, per pranzo l’arrivo della squadra con Allegri

DOMANI L’INAUGURAZIONE DEL DOME CON I CIMELI STORICI APRE IL 15.O RITIRO

TUTTO PRONTO A DIMARO FOLGARIDA PER L’ARRIVO DELLA SQUADRA DI ALLEGRI

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 16 LUGLIO 2026 – Sarà la cerimonia di inaugurazione del grande igloo bianco (DOME) posto vicino all’ingresso della tribuna stampa dello Stadio di Dimaro Folgarida e che ospita cimeli storici ad aprire ufficialmente domattina il 15.o Ritiro de SSC Napoli a Dimaro Folgarida, in Val di Sole. Si inizia alle ore 10.00

Un appuntamento legato al ben più importante traguardo dei 100 anni di fondazione che la società del presidente Aurelio De Laurentiis festeggerà a partire dal prossimo primo agosto. E proprio a questo importante traguardo è dedicato il filo conduttore dell’esposizione voluta da Valentina De Laurentiis. Vi troneggiano alcuni dei trofei vinti dagli azzurri, affiancati dalle riproduzioni di giornali dell’epoca o dalle fotografie dei protagonisti di quelle vittorie. L’esposizione corre in cerchio sulla parete del DOME ed è ripresa in modo concentrico all’interno della cupola da un semicerchio formato da vetrinette, dove sono proposti altri importanti cimeli che abbracciano idealmente la grande “N” che svetta al centro della struttura

Questo percorso espositivo è frutto di un grande lavoro di ricerca realizzato con passione dall’associazione Momenti azzurri e certamente saprà emozionare e anche stupire i visitatori: sia i più datati che vi ritroveranno cenni di vittorie sopite nel tempo e sia i più giovani che potranno scoprire la radici agonistiche della squadra partenopea.

Per l’ingresso gratuito e garantito a gruppi di massimo 50 persone ogni mezzora è richiesta la prenotazione sulla pagina del sito https://sscnapoli.it/ritiro-estivo-dimaro-2026/ dove è possibile prenotare i biglietti del doppio allenamento quotidiano e per il rito degli autografi sul palco della SKI.IT Arena. In entrambi i casi totalmente gratuiti.

Sempre sulla pagina si possono poi scaricare i PDF con indicate anche le aree di parcheggio veicoli predisposte per i tifosi che raggiungeranno in auto Dimaro.

E mentre è frenetica l’attività in tutto l’abitato di Dimaro l’attenzione è rivolta a domani quando ad ora di pranzo la squadra del nuovo allenatore Max Allegri arriverà allo Sport Hotel Rosatti, quartier generale del ritiro sino al 27 luglio.

Tra le varie curiosità una è legata proprio al nuovo tecnico. Mentre il Napoli festeggia il quindicesimo ritiro in Val di Sole – un traguardo che rappresenta un piccolo record di longevità anche in campo Europeo – per Allegri si tratta di una sorta di ritorno al passato. Negli anni trascorsi alla guida di Cagliari, Milan e Juventus di fatto non ha mai svolto un classico ritiro montano. Così l’ultimo “vero” ritiro estivo risale al 2007 con il Sassuolo che poi vinse il campionato di C salendo in serie B.

In controtendenza è stata invece la visione del Presidente De Laurentiis poco incline alle tournee internazionali vuoi per i lunghi trasferimenti con fusi orari distanziati e vuoi per la certezza di trovare sempre centri sportivi adeguati alle esigenze della squadra.

E al riguardo va ribadito come in questi 15 ritiri Dimaro Folgarida, la Val di Sole e il Trentino abbiano mostrato una grande capacità organizzativa per soddisfare tutte le richieste tecniche. Non a caso mezza serie A è al lavoro nelle borgate in Provincia di Trento.

A Dimaro Folgarida dopo il Napoli arriverà la Roma femminile (29 luglio – 7 agosto) mentre a Pejo si allena il Padova (sino al 25 luglio) a cui seguirà il ritiro dell’Inter femminile (25 luglio – 1 agosto)

Per INFO www.visitvaldisole.it e www.visittrentino.it