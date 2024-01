Benevento-Turris 3-2. Emozioni al Vigorito. Con Auteri la Strega vede la luce

La prima giornata di ritorno del girone C di serie C vede in programma il derby Benevento-Turris.

Gli uomini di Auteri devono fare a meno degli squalificati Karic e Talia oltre agli infortunati Meccariello, Agnello, Sorrentino, Pastina, Terranova e Alfieri.

La Turris di Caneo non avrà lo squalificato Esempio e gli infortunati Nocerino, Giannone e all’ultimo momento deve fare a meno anche di Maniero.

Nella Strega mister Auteri lancia in campo il giovane Viscardi dal primo minuto.

Questo l’undici iniziale del Benevento:

Paleari in porta, Viscardi, Capellini, Berra a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo Improta, Agazzi, Pinato, Masciangelo. Tridente offensivo con Ciano, Ferrante e Marotta. A disposizione: Manfredini, Nunziante, Benedetti, Rillo, El Kaouakibi, Kubica, Masella, Rossi, Simonetti, Tello, Bolsius, Carfora, Ciciretti, Perlingieri.

La Turris risponde con Marcone in porta. Cocetta, Maestrelli, Frascatore in difesa. Cum, Scaccabarozzi, Franco, Matera e Burgio in mediana con la coppia De Felice, Pavone in attacco. A disposizione: Pagno, Fasolino, Miceli, D’Auria, Rizzo, Onda, Pugliese, Primicile, Saccani, Guida.

Arbitra il signor Mastrodomenico della sezione di Matera

La gara

La prima grande occasione è per il Benevento che al 14’ con un colpo di testa di Capellini costringe il portiere Marconi a un grande intervento e successivamente è Ferrante che spedisce il pallone sul palo. Vantaggio che si concretizza al 17’ con Ciano, lesto a concludere in rete una sponda di testa di Marotta, sporcata leggermente da un difensore.

Al 22’ arriva il primo giallo per Maestrelli della Turris ma al 24’ gli fa compagnia Viscardi del Benevento per un fallo su Burgio.

Ospiti che ci provano con una conclusione dalla distanza di Maestrelli che impegna Paleari al 27’. Giallo a Ferrante che commette fallo su Maestrelli al 30’. Al 39’ colpo di testa di Pinato imbeccato da un angolo di Ciano: pallone a lato. Ancora Benevento che ci prova con Improta che, al 41’, conclude dal limite dell’area ma il pallone sfiora la traversa. Il primo tempo termina dopo un minuto di recupero. Vantaggio meritato della Strega.

Il Benevento raddoppia con Improta al 56′: servito da Agazzi, con uno scavetto non lascia scampo al portiere e sigla il 2-0. Un minuto dopo è De Felice che, solo davanti a Paleari, si divora incredibilmente un gol che poteva riaprire il match. Doppia sostituzione nella Turris che al 60′ manda in campo Pugliese e Guida al posto di Matera e Pavone. Anche il Benevento risponde con Simonetti ed El Kaouakibi al posto di Ciano e Viscardi al 62′.

Ammonito Simonetti al 67′.

I corallini al 68′ sostituiscono Scaccabarozzi con D’Auria e Saccani al posto di Burgio. Furiose proteste della Turris per un gol, inizialmente non convalidato, su una conclusione da oltre 30 metri di De Felice. Il pallone aveva colpito il sostegno interno della porta e poi era uscito fuori. Dopo alcune cosultazioni la rete è stata convalidata.

La Strega potrebbe chiudere il match con Improta, ma al 77′ il centrocampista entra in area e conclude a lato. Al 78′ entra Ciciretti al posto di Ferrante. Anche la Turris manda in campo Rizzo al posto di Cum all’81’. Cartellino giallo per Guida all’82’. La chiude Ciciretti all’85’ che indirizza il pallone nell’angolino dove il il portiere non può arrivare. Ciciretti rimedia anche il giallo per essersi tolto la maglia.

All’ 87′ entrano Bolsius e Tello (accolto da una bordata di fischi) al posto di Marotta e Agazzi. L’arbitro concede sei minuti di recupero. Emozioni che non finiscono perchè la Turris torna in gara con un gol di D’Auria al 91′. Il suo sinistro al volo porta i corallini sul 3-2.

Frascatore rimedia il giallo per un fallo su Ciciretti al 94′. con un po’ di pathos finale il Benevento conquista i tre punti. Buono il ritorno di Auteri.