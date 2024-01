Benevento-Turris, Caneo: “Con questa mentalità ci salviamo sicuramente”

Ecco le dichiarazioni del tecnico dell Turris, Bruno Caneo, al termine del match perso 3-2 dai suoi ragazzi:

“Faccio i complimenti ai ragazzi. Con questa mentalità possiamo fare un bel girone di ritorno. Con alcuni interventi nei vari settori la squadra non può che migliorare. Siamo la seconda o terza squadra che ha segnato di più ma è chiaro che dobbiamo migliorare dal punto di vista difensivo. Lo spirito che voglio vedere è questo. Oggi ho visto prestazioni importanti nell’uno contro uno e questa cosa mi fa ben sperare. Attendiamo il mercato di gennaio e vedremo come saremo messi a fine mese. Con questa mentalità ci salviamo sicuramente. Ho sempre avvertito la fiducia della società. Sono stato zitto doiverso tempo perchè sono uno che accetta ogni tipo di critica purchè sia fatta in buona fede. Molte cose che ho sentito non mi sono piaciute”.