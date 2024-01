Auteri dopo Benevento-Turris: “Per lunghi tratti mi è piaciuta la fase difensiva. Abbiamo vinto con merito”

Positivo il ritorno di Auteri sulla panchina del Benevento. La Strega si aggiudica il derby con la Turris con il punteggio di 3-2. Vittoria meritata a parte il pathos finale. Ecco alcune dichiarazioni del tecnico al termine della gara:

“Sono abituato a valutare anche la prestazione. Per lunghi tratti mi è piaciuta la fase difensiva. Nonostante i due gol subiti abbiamo sempre chiuso bene. Nella distribuzione del gioco non siamo andati sempre come avrei voluto. C’era un po’ di tensione ma abbiamo avuto anche pochi giorni di allenamento. Il risultato è sembrato in bilico ma siamo stati più pericolosi di loro e abbiamo sciupato tante occasioni. Alcuni calciatori devono recuperare fisicamente, ma hanno grandi capacità tecniche. Uno di questi è Ciciretti. Abbiamo cercato di prendere l’iniziativa e indotto l’avversario all’errore. La nostra concezione deve essere questa. Abbiamo vinto con merito e creato tanto. Ci sono aspetti che dobbiamo migliorare ma lo sappiamo”.