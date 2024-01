LA PARTITA – Torino-Napoli 3-0, gli azzurri perdono al “Grande Torino”

Il Napoli perde contro il Torino 3-0. Nel primo tempo apre le marcature Sanabria, nella ripresa i granata segnano anche con Vlasic e Buongiorno.



PRIMO TEMPO

Al 5’ prova a rendersi pericoloso il Torino con Duvan Zapata, ma il tiro è centrale e Gollini ci arriva. Al 20’ ancora i granata con Classic che a pochi centimetri dalla porta spedisce di poco alto sopra la traversa. Al 25’ occasione per il Napoli con Raspadori a tu per tu con Milinkovic Savic, ma il portiere intercetta. Al 43’ passa in vantaggio il Torino con Sanabria sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 45’ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 50’ espulso Mazzocchi dopo pochi minuti dall’ingresso in campo. Al 53’ raddoppia il Torino con Vlasic con un destro dalla distanza. Al 65’ terzo gol dei granata con un colpo di testa di Buongiorno. Al 90’ l’arbitro assegna tre minuti di recupero e al 93’ termina la gara.

IL TABELLINO

TABELLINO

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.Mazzarri

Arbitro: Mariani (VAR: Chiffi)

Ammoniti: Zielinski, Juan Jesus

Espulsi: Mazzocchi al 50′