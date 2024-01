LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Raspadori scioglie i dubbi sul ruolo; Zielinski uomo in più per gli avversari

Gollini 5.5 – Nessuna colpa particolare sui gol, un paio di discreti interventi.

Di Lorenzo 5 – Persi totalmente i movimenti che contraddistinguevano il suo rendimento eccellente l’anno scorso.

Rrahmani 4 – Riesce ad impreziosire il rendimento di ogni attaccante avversario.

Juan Jesus 5 – Passa il pomeriggio a litigare con persone a caso.

Mario Rui 5 – Manca di intensità e qualità.

(Zerbin s.v.)

Cajuste 4 – Quando arrivò da panchinaro del Reims, qualcuno storse il naso. Qualcun altro non aveva idea di chi fosse.

(Gaetano s.v.)

Lobotka 5 – Qualche recupero palla al limite del fallo.

Zielinski 3 – Nullo, come al solito. Uomo in più per gli avversari da mesi.

(Mazzocchi 4 – Dimostra subito di poter essere non meno disastroso dei nuovo compagni)

Politano 5 – Cerca di giustificare l’interesse arabo con qualche corsa palla al piede e testa bassa.

(Lindstrom 5 – Cerca di giustificare il suo acquisto nascondendosi in panchina, poi purtroppo entra e nessuno se ne accorge.)

Raspadori 4 – Forse, dopo due anni, si è chiarito quale sia il suo ruolo ideale. Lontano dal campo.

(Simeone 5 – Fa quasi tenerezza vederlo lottare su qualche pallone, pur senza la benché minima efficacia.)

Kvaratskhelia 3 – Tanto estasiante nei suoi primi mesi in azzurro, tanto impresentabile in buona parte del 2023.

Mazzarri 4 – Per il suo bene, dovrebbe pensare seriamente se continuare questo scempio…