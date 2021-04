Napoli: tifosi inferociti, sui social, per l’ennesima designazione di Mazzoleni al Var

Da quando è stata ufficializzata la notizia dell’ennesima designazione dell’ex arbitro bergamasco Mazzoleni, nelle vesti di primo giudice Var, per la super sfida Napoli vs Inter di domenica sera, in quel di Fuorigrotta, la tifoseria partenopea si è letteralmente scatenata sui social, esprimendo disappunto e giudizi molto negativi ,talvolta anche offensivi nei confronti dell’ex fischietto lombardo che, in passato, ha quasi sempre ostentato una certa antipatia per i colori azzurri. Indimenticabili i disastri messi in atto contro il Napoli nella finale di Supercoppa italiana con la Juventus, a Pechino, nel 2012. In quell’occasione il signor Mazzoleni, arbitro dell’incontro, mandò fuori Pandev, Zuniga e Mazzarri, al termine di una partita che i bianconeri vinsero, immeritatamente, per 4 a 2, nei tempi supplementari, soltanto grazie al grande contributo giunto dal direttore di gara di Bergamo. Un altro match passato alla storia, in senso negativo, per i partenopei fu un Inter- Napoli di alcuni anni fa, allorché fu espulso Koulibaly, vittima di ignobili cori razzisti da parte dei tifosi interisti sugli spalti, ai quali il senegalese rispose, ironicamente, con un applauso. Mazzoleni non interruppe la partita come da regolamento ma buttò fuori per quel gesto il difensore azzurro. Assurdo e vergognoso il suo comportamento. Pure in qualità di incaricato al Var il suddetto è stato oggetto di polemiche e critiche; accadde durante il match di questo torneo, sempre a San Siro, tra Milan e Napoli, quando invitò l’arbitro Pasqua a rivedere il contatto tra Bakayoko e Hernandez avvenuto in area partenopea, che a suo dire ,era da punire col rigore. Il direttore di gara andò al monitor ma, per fortuna, non cambiò la sua decisione e non prese in considerazione Mazzoleni che voleva il penalty a favore dei padroni di casa. Ecco dei post pungenti di tifosi partenopei verso di lui:

“Basta andare a vedere gli incroci del Napoli con questi arbitri per capire che avremo un ostacolo in più“.

“Non voglio pensare male, ma di Mazzoleni non ne possiamo più. Sarà anche in buona fede ma con noi ha fatto danni incalcolabili. Ma non era meglio mandare qualcun altro ? Perchè ce lo appioppano sempre a noi?

D’altronde, a mio avviso, si tratta di una scelta da parte del designatore Rizzoli, assolutamente assurda in quanto Mazzoleni, essendo di Bergamo, presunto tifoso atalantino, e visti i trascorsi negativi con il Napoli, potrebbe influire sull’andamento della gara per impedire agli azzurri di avvicinare o superare la squadra di Gasperini, concorrente diretta per la zona Champions. Mi domando perchè far venire cattivi pensieri? Non era più logico designare un altro arbitro di una città diversa da Bergamo?