ANTEPRIMA PARTITA Napoli vs Inter

Sta per partire, domani, con il trentunesimo turno, il rush finale di questo atipico campionato di calcio di serie A, influenzato molto dalle vicende della pandemia. Dopo nove anni di dominio assoluto della compagine bianconera, con 9 titoli di fila, l’Inter metterà fine a questa monotona egemonia juventina, cucendosi, al 90%, lo scudetto 2020/21, sulle maglie con grande soddisfazione di Antonio Conte. Proprio il Napoli, domenica, nel tempio di Diego Maradona, tenterà di sbarrare la strada alla capolista, la quale, tuttavia, malgrado il grosso vantaggio sulla seconda, intende proseguire nella scia di vittorie consecutive. La formazione di Gattuso, dal canto suo, ha estremo bisogno di punti per sperare di agganciare il treno Champions. Entrambe le contendenti godono di un ottimo periodo di forma, con gli azzurri reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque partite giocate e gli ospiti con undici successi in undici gare del girone di ritorno. L’Inter con Lukaku e Lautaro Martinez rappresenta un’autentica macchina da guerra che miete infinite vittime illustri tra i portieri avversari. L’undici partenopeo, tra dopodomani e giovedì prossimo, è chiamato a due match delicatissimi, incontrando, in casa, Inter e Lazio in sequenza. Gli azzurri, oggi, sono quinti in classifica a 59 punti, frutto di 19 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte ed inseguono l’Atalanta quarta, distante solo due lunghezze. Dopo un inizio interno non molto convincente, il Napoli , ora come ora, vanta un eccellente rendimento casalingo, in virtù di una striscia di sei vittorie di seguito. A Fuorigrotta, in quattordici gare, gli uomini di Gattuso hanno collezionato dieci successi, un pareggio e tre sconfitte, conquistando 31 punti; solo Inter, Juventus e Roma hanno fatto meglio. Per questo big match il tecnico di Corigliano Calabro, che a fine campionato si commiaterà da De Laurentiis, non avrà a disposizione il portiere Ospina, infortunatosi contro la Sampdoria e l’attaccante Lozano appiedato dal giudice sportivo. Per il resto la rosa è al completo tranne ovviamente Ghoulam. Qualche dubbio però per Zielinsky, il quale lamenta un piccolo risentimento muscolare. Veniamo adesso ai probabili schieramenti: i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il canonico modulo 4/3/2/1, con Meret tra i pali, Koulibaly e Manolas centrali di difesa, Di Lorenzo e Mario Rui esterni bassi, Demme e Fabian Ruiz a centrocampo ed infine in avanti, Osimhen, punta centrale con ai lati Politano ed Insigne e Zielinsky trequartista, o sotto punta che dir si di voglia. In preallarme Elmas in caso di forfait del polacco. In casa Inter, invece, Conte potrà mandare sul terreno di gioco del Maradona la migliore formazione possibile con il classico 3-5-2, che vede Handanovic in porta, De Vrij, Skriniar e Bastoni in difesa, Brozovic, regista della zona mediana affiancato da Hakimi, Young, Barella e molto probabilmente Eriksen. Inutile dirlo in avanti il duo delle meraviglie composta da Lautaro e Lukaku. Pertanto, ecco di seguito le possiìbili formazioni di Napoli e Inter:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Come facciamo prima di ogni gara, passiamo alle statistiche del match: 149 i precedenti in totale tra Napoli ed Inter in massima Serie, con un bilancio che vede i nerazzurri in netto vantaggio con 67 successi contro 46, mentre 36 sono i risultati nulli. Ma se analizziamo solamente le partite disputate all’ombra del Vesuvio, notiamo che il Napoli vanta 37 vittorie e l’Inter 18, i pareggi, sono 19. Andando a ritroso nel tempo il San Paolo’, oggi, stadio Maradona, ha rappresentato per gli ospiti un vero e proprio tabù; la squadra nerazzurra ha ritrovato, infatti, la vittoria solo nello scorso campionato, dopo ben 9 sconfitte e 4 pareggi. Secondo i bookmakers la capolista resta la squadra leggermente favorita, ma molto gettonato dagli scommettitori è il pareggio così come l’opzione gol.