NM LIVE – de Giovanni, Massimiliano Esposito, Petrazzuolo, Pavarese, Mignano e Mandato

NM LIVE – de Giovanni: “Il paragone tra Maradona e Messi non esiste, Napoli? Bisogna porsi delle domande su Buongiorno, ora serve un nuovo difensore, c’è tanto lavoro da fare, ma al momento vedo lentezza nelle cessioni”

MAURIZIO DE GIOVANNI , scrittore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Vittoria meritata per la Spagna ai Mondiali? Non c’è dubbio, nessun dubbio nemmeno sul finto paragone tra Messi e Maradona. Maradona non era tutelato, veniva falcidiato in ogni partita, avrebbe fatto 5 gol nel calcio di oggi oppure avrebbe causato tre espulsioni. Non c’era la tecnologia, gli arbitri non erano così preparati e inoltre Diego giocava in squadre non tutelate, ovvero l’Argentina di quel periodo e il Napoli. Messi ha avuto degli atteggiamenti negativi, peccato perchè a 39 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore incredibile. Questo Mondiale, però, non mi è piaciuto, ci sono state continue interruzioni pubblicitarie, lo show nell’intervallo della finale, le ispezioni ai giocatori, l’espulsione dell’arbitro e somalo e il caso Balogun, troppe cose negative. Il calcio è stato usato come strumento politico. Al Napoli serve un difensore dopo l’ennesimo ko di Buongiorno? Bisogna porsi delle domande su Buongiorno, era già stato operato qualche mese fa per la rimozione di una cisti, ma ora dovrà essere operato al menisco ci hanno detto. Tutti gli esperti parlano di un breve stop per il menisco, ma qui si parla di tre mesi di stop, mi chiedo il perchè. Detto questo, però, abbiamo capito ora il perchè della trattativa per Gila, averlo perso a questo punto è stato un peccato. Serve un centrale mancino, al momento c’è Olivera da adattato. Non bisogna attendere più, alcune squadre si stanno rinforzando tanto, su tutte la Fiorentina al momento, ma anche il Como. Milan e Roma anche si stanno muovendo, il Napoli invece è in ritardo. Abbiamo fiducia in Manna e nel suo staff, ma il dover prima cedere sembra essere un discorso di facciata. Chi resterà sarà quindi titolare? Se non si dovesse riuscire a cedere abbastanza giocatori entro agosto come faremo? La rosa è anziana e piena zeppa di giocatori con alle spalle degli infortuni. Kim? Ha un ingaggio fuori portata, ma resta un giocatore straordinario che conosce l’ambiente e la squadra. Con un ingaggio più basso lo riprenderei subito, ma il Napoli vorrebbe anche prendere dei giocatori più giovani, Conte è andato via anche perchè la politica del club stava cambiando. Ci sono troppi esuberi al momento nella rosa azzurra, per un Kvara che va bene poi ci sono i tanti Ngonge, Lindstrom, Cajuste e così via purtroppo. Se torni a prendere dei giocatori esperti fai ciò che facevi con Conte, quindi a quel punto sarebbe stato giusto tenersi Conte. Non conosciamo nemmeno bene la questione portieri, sono in scadenza Lobotka e Anguissa, De Bruyne e Lukaku hanno ingaggi enormi e ai Mondiali hanno dimostrato di non essere al top, quindi come vedete le incognite sono tante. De Laurentiis a Dimaro potrebbe cambiare le cose? Non so, ne staranno parlando già da tempo. La rosa è ingolfata, vedo anche tanta lentezza nelle cessioni dei giocatori minori. I procuratori dovrebbero dare una mano, dovrebbero portare delle offerte al club. Io da tifoso mi pongo tante domande, non capisco la strategia del Napoli. Tanti giocatori potrebbero andare via ad agosto inoltrato, ma a quel punto non ci sarà più tempo”.

NM LIVE – Max Esposito: “Italia? Guardiola non risolverebbe tutti i problemi, Napoli? Rimpiazzare Buongiorno non è facile, con Allegri vedo più leggerezza negli allenamenti”

MASSIMILIANO ESPOSITO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Guardiola nuovo c.t. dell’Italia? Spero che non venga, si verrebbe a creare solo confusione. Risolverebbe il problema della Nazionale maggiore, ma non cambierebbe molto all’interno del sistema calcistico italiano. Sarebbe un acquisto di facciata. Il Napoli deve prendere un difensore dopo l’infortunio di Buongiorno? Allegri farà delle valutazioni nel corso del ritiro. Ora bisogna sfoltire la rosa, si potrebbero inserire solo uno o due giocatori in questo momento. Rimpiazzare Buongiorno con un giocatore di pari livello è difficile. La rosa del Napoli è forte già adesso, poi magari qualche giocatore potrebbe essere valorizzato dopo le difficoltà dell’anno scorso. Allegri? Un allenatore nuovo porta speranze e stimoli, poi lui sa gestire benissimo il gruppo. La sua gestione sembra molto diversa rispetto a quella di Conte, vedo più leggerezza anche negli allenamenti. Per fare mercato, ripeto, bisogna prima cedere qualcuno, perchè altrimenti si vanno a creare dei problemi all’allenatore. Speriamo che le cose vadano meglio dal punto di vista degli infortuni. Buongiorno purtroppo è sfortunato, ha sempre avuto dei problemi. Darlo via ora è difficile, ma in ottica futura bisogna valutare l’acquisto di un centrale”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Amichevole del Napoli contro l’Arezzo? Allegri partirà con il 4-3-3, serve un centrale mancino al posto di Buongiorno”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Amichevole del Napoli contro l’Arezzo? Vedremo qualcosina, almeno nell’impostazione di gioco. Allegri si è ripreso dopo un piccolo stato influenzale, l’ho visto molto sul pezzo anche con Anguissa e i portieri. Sta iniziando a provare qualcosa per l’amichevole. Formazione? Forse al posto di Buongiorno ci sarà Rafa Marin, per il resto non ci saranno grandi sorprese, vedremo un 4-3-3 con tutti i titolari, con Vergara a centrocampo. Il Napoli ha iniziato ad allenarsi da poco, verranno valutati un po’ tutti, anche lo stesso Lindstrom ad esempio. Cessioni? Il Napoli deve essere bravo a vendere, ma poi vanno trovati dei club disposti a darti certe cifre. L’infortunio di Buongiorno è stata una fatalità, il Napoli prenderà un difensore come prese Hojlund l’anno scorso dopo il ko di Lukaku. Ambrosino? Andrà al Modena in prestito, fissate le visite mediche. Ci sono tanti giocatori in uscita, bisogna accelerare perchè non si può andare troppo per le lunghe. Marianucci? Potrebbe diventare un’alternativa o essere ceduto di nuovo in prestito, Rafa Marin invece ha fatto bene in Spagna, ma servirebbe un difensore mancino al posto di Buongiorno”.

NM LIVE – Pavarese: “Buongiorno? Speriamo possa tornare ai suoi livelli, Allegri è un vincente come Conte, farà bene, Meret è il miglior portiere italiano della Serie A”

GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Controllo antidoping a Pogacar durante la notte al Tour de France? Noi amiamo questo sport perchè ci affezioniamo alle grandi imprese di questi grandi atleti, quindi i controlli sono giusti. Paragone inutile tra Maradona e Messi? Noi lo sappiamo perchè abbiamo vissuto Diego, ma in caso di vittoria dell’Argentina qualcuno avrebbe comunque detto che Messi è più forte. Messi è stato il migliore di questa epoca, magari il prossimo sarà Yamal, il quale non era al meglio durante questo Mondiale dopo l’infortunio. Guardiola c.t. dell’Italia? C’è stato un incontro, quindi c’è l’intenzione di portarlo qui, magari c’è anche la sua disponibilità, altrimenti non si sarebbero scomodati. Sono ottimista. Infortunio di Buongiorno? Speriamo non ci siano ulteriori problemi per lui e per il Napoli. Il Napoli ha investito tanto per lui, spero possa tornare ai suoi livelli per il bene del Napoli e della Nazionale. Differenze tra Allegri e Conte? Quando cambi il nuovo sembra essere sempre migliore, ma la verità è che sono solo diversi. Allegri è un vincente come Conte, sa che dovrà provare a ottenere gli stessi risultati del predecessore. L’atmosfera deve essere diversa, è giusto così. Allegri resta uno degli allenatori italiani più vincenti di sempre, qualcuno lo ha dimenticato, le critiche sono eccessive, sono certo che farà molto bene in azzurro. Poi la differenza la fanno sempre i giocatori e il Napoli ha tanti calciatori forti. Meret titolare? E’ il miglior portiere italiano in Serie A, ha anche già vinto due scudetti. Il portiere ideale deve prima parare, poi va tutto bene. Ha bisogno di serenità, poi è giusto avere anche un secondo portiere di livello”.

NM LIVE – Mignano: “Napoli? Allegri valuterà qualche giocatore durante le amichevoli, può essere l’anno di Vergara, diventerà un leader”

RAFFAELE MIGNANO, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Paragone tra Maradona e Messi? Non ha mai retto, non esiste. Anche dal punto di vista caratteriale non c’è proprio paragone. Questo Mondiale ha tutto e niente, infatti l’Europa continua a dominare. Il calcio è sempre più un affare economico, lo show non è mancato, ma questo sport sta cambiando. Il prossimo Mondiale si giocherà in sei Paesi diversi, forse ci saranno anche 64 squadre. Allegri ha già inquadrato la situazione del Napoli, quindi gli allenamenti più soft sono stati studiati dopo i tanti problemi dello scorso anno. Sta cercando di rendere sereno il clima, ma è ancora troppo presto. Cosa mi aspetto dall’amichevole con l’Arezzo? In realtà poco, è ancora presto. Allegri vorrà valutare qualche giocatore, ma servirà un po’ di tempo. Questo potrebbe essere l’anno di Vergara, può diventare un leader. Gli eventi programmati per il Centenario non dovranno distrarre i giocatori durante la stagione”.

NM LIVE – Mandato: “Meret titolare? Lo spero, è più affidabile rispetto a Milinkovic-Savic”

TOMMASO MANDATO, avvocato, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Paragone tra Maradona e Messi? E’ una diatriba che piace tanto, ma non c’è alcun paragone da fare. Mondiali? Nella prossima edizione ci saranno fin troppe squadre. C’è più leggerezza in casa Napoli? Era inevitabile, anche perchè i metodi di Conte erano molto duri, Allegri sta cercando di portare serenità. Molti calciatori non hanno retto la pressione l’anno scorso, diversi infortuni sono arrivati anche a causa dello stress forse. Meret titolare al Napoli il prossimo anno? Non mi stupisco, spero sia così. Meret è più affidabile rispetto a Milinkovic-Savic, è sempre rimasto lucido nonostante tutto”.