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Nazionale, Malagò tira la volata a Guardiola: lo spagnolo torna in “pole” nelle quote per il nuovo ct

Vincenzo Letizia 22 Luglio 2026 0 43 sec read

ROMA –  “Per il budget del commissario tecnico della Nazionale si possono fare eccezioni per nomi come Pep Guardiola”. Il nuovo presidente della Figc Giovanni Malagò cita in modo esplicito, per la prima volta, il nome del tecnico spagnolo e le sue parole tirano nuovamente la volata per la panchina azzurra all’ex allenatore del Manchester City. Parole che, riporta Agipronews, non passano inosservate nelle quote dei bookmaker dove Guardiola balza nuovamente in “pole” a 2,00 su Snai e Goldbet, rispetto al 4,00 di ieri. L’opzione Andrea Pirlo, proposta dal nuovo direttore tecnico dell’Italia, Paolo Maldini, resta comunque molto calda, in lavagna, ma sale da 2,25 a 3,00. Perde terreno anche Roberto Mancini, ex ct del trionfo a Euro 2021, che passa da 2,75 a 4,00. Più lontana, a 10,00, l’ipotesi Raffaele Palladino, mentre si sale a 12,00 volte la giocata per Antonio Conte, il nome più gradito dai club di Serie A.

DVA/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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