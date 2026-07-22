Nazionale, Malagò tira la volata a Guardiola: lo spagnolo torna in “pole” nelle quote per il nuovo ct

ROMA – “Per il budget del commissario tecnico della Nazionale si possono fare eccezioni per nomi come Pep Guardiola”. Il nuovo presidente della Figc Giovanni Malagò cita in modo esplicito, per la prima volta, il nome del tecnico spagnolo e le sue parole tirano nuovamente la volata per la panchina azzurra all’ex allenatore del Manchester City. Parole che, riporta Agipronews, non passano inosservate nelle quote dei bookmaker dove Guardiola balza nuovamente in “pole” a 2,00 su Snai e Goldbet, rispetto al 4,00 di ieri. L’opzione Andrea Pirlo, proposta dal nuovo direttore tecnico dell’Italia, Paolo Maldini, resta comunque molto calda, in lavagna, ma sale da 2,25 a 3,00. Perde terreno anche Roberto Mancini, ex ct del trionfo a Euro 2021, che passa da 2,75 a 4,00. Più lontana, a 10,00, l’ipotesi Raffaele Palladino, mentre si sale a 12,00 volte la giocata per Antonio Conte, il nome più gradito dai club di Serie A.
DVA/Agipro