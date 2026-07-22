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Calciomercato Milan, la Turchia chiama Leao: in quota è derby di Istanbul tra Galatasaray (a 2,00) e Fenerbahce

Vincenzo Letizia 22 Luglio 2026 0 43 sec read

ROMA – La Turchia chiama Rafael Leao. L’attaccante del Milan, uscito allo scoperto a fine stagione quando ha espresso in modo chiaro l’intenzione di lasciare i rossoneri e cambiare aria, potrebbe aver finalmente trovato la sua destinazione. In particolare, nelle ultime ore si è acceso il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce: come riporta Agipronews, a essere in vantaggio nelle quote dei betting analyst di Planetwin365 e Betflag sono i primi, proposti a 2,00 dopo l’accelerata improvvisa delle ultime ore. Per il Fenerbahce si sale a 5,00, in attesa di una possibile controrisposta ai rivali cittadini. Si fa sempre più difficile, quindi, la permanenza al Milan, passata in poche ore da 4,50 a 8,00. Rimangono sullo sfondo anche altre ipotesi, come la pista che portava al Tottenham, in lavagna ora a 10,00 alla pari della Roma, mentre per un futuro in Arabia si sale a 12,00.

AB/Agipro

 

 

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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