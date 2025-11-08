IN EVIDENZA

Napoli, a Bologna senza Gilmour e Spinazzola

Vincenzo Letizia 8 Novembre 2025

Dopo i due pareggi a reti bianche con Como ed Eintracht Francoforte il Napoli va a caccia di un successo sul campo del Bologna, ancora imbattuto tra le mura amiche.

Napoli, le ultime verso Bologna

Il tecnico azzurro Antonio Conte non dovrebbe stravolgere la formazione scesa in campo in Champions League.

Dunque, a sinistra fiducia a Gutierrez ed Elmas con Neres e Noa Lang pronti a subentrare. In attacco potrebbe invece esserci spazio nel finale per Lucca, out in Champions League per squalifica. Sul fronte degli indisponibili, oltre ai lungodegenti Meret, Lukaku e De Bruyne, c’è da segnalare il forfait di Spinazzola e Gilmour.

