Bologna-Napoli, il Dall’Ara verso il tutto esaurito: oltre 30.000 spettatori attesi

Vincenzo Letizia 8 Novembre 2025 0 27 sec read

Cresce l’attesa per Bologna-Napoli, sfida che promette uno spettacolo anche sugli spalti. Secondo il Corriere dello Sport, saranno oltre 30.000 i tifosi presenti al Dall’Ara, con i felsinei sostenuti dal solito pubblico caloroso e circa 2.500 napoletani nel settore ospiti. Ma i numeri potrebbero essere ancora più alti: molti sostenitori azzurri hanno infatti acquistato biglietti in altri settori, soprattutto in San Luca e nei Distinti. Si va così verso il nuovo record stagionale di presenze, superando i 28.369 spettatori registrati contro il Como, e migliorando una media già notevole di 27.500 nelle prime gare casalinghe.

