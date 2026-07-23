Federico Gatti – Allegri avrebbe chiesto a Manna di regalargli il centrale della Juve

Il lunghissimo stop di Alessandro Buongiorno indurrà il Napoli a trovare delle soluzioni alternative che potrebbero essere anche interne. Però Max Allegri, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo dalle pagine rosa, avrebbe chiesto al direttore sportivo azzurro di prendere, dalla Juve, Federico Gatti, che conosce molto bene ed è sicuro della sua affidabilità nel reparto arretrato. Quibdi sarebbe il bianconero, il prescelto dal neo allenatore della squadra partenopea, il prescelto per la sostituzione dell’ex difensore granata. Purtroppo, una trattativa tra Napoli e Juventus, due club rivali storici si preannuncia affatto semplice, per non dire assai complicata, visti gli ostacoli sia tecnici che ambientali del presunto affare. Qualora Gatti dovesse saltare peri motivi di cui sopra, resterebbe aperta la pista che porta ad Oumar Solet dell’Udinese. Il centrale francese, d’altronde, è un calciatore già sondato dal Napoli in passato e continua ad essere nel mirino del club di De Laurentiis. La sua versatilità lo rende un profilo interessante per Allegri, in cerca di giocatori pronti ed adattabili alle sue idee tattiche.