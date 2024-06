Conte – “Occorrono, come minimo, sette acquisti per rinforzare la squadra”

La notizia non è ancora ufficiale ma è certo che Antonio Conte, sarà presentato, a breve, come il nuovo allenatore azzurro, voluto fortemente dal presidente De Laurentiis. Probabilmente , martedì, ci sarà la fumata bianca del suo approdo a Napoli e si parla di una presentazione, in pompa magna, al Real Teatro San Carlo, nei pressi della Galleria Umberto. Spetterà al tecnico salentino, quindi, rifondare la rosa, dopo una stagione, a dir poco, sciagurata. Per farlo ci vorranno giocatori di qualità, ambiziosi e motivati. Pertanto la società dovrà investire parecchio nel maercato estivo, in cui occorrono,a detta dell’allenatore, minimo sei, sette nuovi acquisti. A quanto pare Conte ha già stilato la lista della spesa e il patron non può che avallare le sue scelte se vuole realmente tornare in orbita nazionale ed europea. Staremo a vedere cosa accadrà in fase di campagna acquisti e cessioni. Il primo diktat del leccese è stato quello di non cedere assolutamente il talento gerogiano, dal quale bisognerà ripartire.