NewsMix24

De Bruyne, nuovo stop: torna l’incubo del bicipite femorale

Vincenzo Letizia 25 Ottobre 2025 0 33 sec read

Secondo quanto riportato da HLN, Kevin De Bruyne avrebbe riportato un infortunio al bicipite femorale durante l’esecuzione di un rigore, nella stessa zona che già in passato gli aveva causato problemi. Si tratterebbe, infatti, della recidiva dell’infortunio che nell’agosto 2023 lo costrinse a quattro mesi di stop e a un intervento chirurgico che lasciò una cicatrice di circa 20 centimetri.

Se le prime diagnosi venissero confermate, non si tratterebbe dunque di un semplice problema al flessore, come inizialmente ipotizzato, ma di una lesione più delicata e complessa, che rischia di tenerlo nuovamente lontano dai campi per diverso tempo.

Nelle prossime ore se ne saprà di più, in bocca al lupo al belga.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Morto Santi Trimboli, il giornalista Rai di Tgr Calabria e 90° minuto aveva 80 anni ed era malato da tempo

Dopo una lunga malattia è morto a Cosenza, all’età di 80 anni, Santi Trimboli, giornalista Rai e vicecaporedattore del Tgr Calabria. Storico volto di 90° Minuto e di numerose trasmissioni sportive, aveva dedicato la […]

1 Ottobre 2025 0 1 min read

EURODONNE – Italia perde 3-1 con Spagna ma va ai quarti

Una sconfitta per 3-1 contro una Spagna che è squadra di altro rango, ma contro la quale per un tempo le azzurre hanno giocato più […]

12 Luglio 2025 0 44 sec read

Mondiale 2026: Tunisia seconda nazionale africana qualificata

La Tunisia si è qualificata per il Mondiale di calcio 2026 – negli Stati Uniti, Canada e Messico – battendo la Guinea Equatoriale (1-0) a […]

8 Settembre 2025 0 22 sec read

LUTTO – Il calcio piange la scomparsa di Sidio Corradi, bandiera del Genoa

Il mondo del calcio piange Sidio Corradi, storico attaccante del Genoa, con cui aveva un legame molto forte. L’ex giocatore rossoblù, infatti, aveva giocato 7 anni […]

23 Agosto 2025 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui