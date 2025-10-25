Altra scossa avvertita in Irpinia: è stata fortissima

Nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4 nell’Avellinese. Dopo il sisma registrato ieri nella zona con epicentro a Grottolella a una profondità di 16,1 chilometri, la terra è tornata a tremare. La scossa, distintamente sentita dalla popolazione, è stata registrata in località Montefredane alle 21.49 a una profondità di 14 km. Il terremoto è stato avvertito anche nelle province di Napoli e Salerno e Benevento.

Tre in tutto nel giro di pochi minuti gli eventi che sono stati registrati. Alle 21,59 una di magnitudo 2.0 a Prata Principato Ultra e una terza alle 22,08 sempre a Montefredane di 2,4. Gente in strada ad Avellino e in tanti comuni.

“È stata fortissima – dice il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino -. La paura è stata notevole. Siamo tutti in strada e abbiamo avviato altre verifiche. Non avremmo mai immaginato una scossa così forte”.