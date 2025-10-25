NewsMix24

Altra scossa avvertita in Irpinia: è stata fortissima

Vincenzo Letizia 25 Ottobre 2025 0 41 sec read

Nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4 nell’Avellinese. Dopo il sisma registrato ieri nella zona con epicentro a Grottolella a una profondità di 16,1 chilometri, la terra è tornata a tremare. La scossa, distintamente sentita dalla popolazione, è stata registrata in località Montefredane alle 21.49 a una profondità di 14 km. Il terremoto è stato avvertito anche nelle province di Napoli e Salerno e Benevento. 

Tre in tutto nel giro di pochi minuti gli eventi che sono stati registrati. Alle 21,59 una di magnitudo 2.0 a Prata Principato Ultra e una terza alle 22,08 sempre a Montefredane di 2,4. Gente in strada ad Avellino e in tanti comuni.

“È stata fortissima – dice il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino -. La paura è stata notevole. Siamo tutti in strada e abbiamo avviato altre verifiche. Non avremmo mai immaginato una scossa così forte”.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

CALCIOMERCATO – Il Neom rilancia l’offerta per Jens Cajuste del Napoli

Il Neom torna su Jens Cajuste. Il club dell’Arabia Saudita ha rilanciato l’offerta al Napoli per il centrocampista Jens Cajuste. Il Neom propone un prestito […]

3 Agosto 2025 0 13 sec read

Svolta storica per il calcio in Argentina: riaprono le trasferte ai tifosi dopo 12 anni

Il calcio argentino si prepara a una storica rivoluzione. Dopo 12 anni, riaprono le trasferte ai tifosi ospiti. Una trasformazione radicale per il calcio sudamericano in generale […]

19 Luglio 2025 0 1 min read

“Matti per il calcio”: tra due settimane il fischio d’inizio della XVII Rassegna nazionalea San Benedetto del Tronto (Ap)

Matti per il calcio, la XVII Rassegna nazionale dei Dipartimenti di salute mentale organizzata dall’Uisp, tornerà in campo a San Benedetto del Tronto (Ap) dal 25 al […]

11 Settembre 2025 0 2 min read

CALCIOMERCATO – Napoli, il Burnley si interessa a Cajuste

La società inglese, neopromossa in Premier League grazie al secondo posto in Championship, guarda in Serie A per rinforzare il proprio centrocampo. Il Burnley dell’allenatore […]

25 Luglio 2025 0 17 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui